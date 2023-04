Por qué hay escasez de gasolina en Miami y el sur de Florida

escuchar

La semana pasada, en los condados de Miami-Dade y Broward se registraron graves inundaciones por las intensas lluvias. Aunque durante los últimos días volvió a salir el sol, los daños y consecuencias del clima todavía están presentes para los residentes. Ahora, la escasez de gasolina en el sur de Florida genera largas filas en las estaciones de servicio e incertidumbre entre la población.

Desde el fin de semana, los conductores que querían cargar nafta se encontraron con una alta afluencia y avisos de problemas en el suministro. Hasta el momento, algunos expertos explicaron que era usual experimentar retrasos en el abastecimiento de gasolina después de desastres naturales. Asimismo, las autoridades pidieron tener paciencia y estimaron que la situación se regularizará a lo largo de la semana.

La espera por cargar gasolina en Miami

“Estoy preocupado porque si no encuentro gasolina, cómo me voy para la casa (…) no me puedo llevar el carro al hombro”, se cuestionó Daniel Herrera, un residente de Miami-Dade que fue entrevistado por Telemundo y que visitó cuatro estaciones de expendio sin éxito. “Hay que informarle al pueblo para que uno no se lance para la calle sin saber que no hay gasolina”, agregó.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, reconoció que hay problemas en la distribución en todo el sur de Florida debido a las inclemencias del tiempo. “El condado trabaja estrechamente con nuestros socios estatales y federales para asegurar que los combustibles se distribuyan lo más rápidamente posible a las estaciones locales”, declaró a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

A pesar de la preocupación de los conductores, la administración de Port Everglades, en Fort Lauderdale, informó que hay gasolina en los depósitos, pero admitió que no operaban a su máxima capacidad debido a fallas en algunos de los equipos de bombeo que se rompieron tras las inundaciones.

“Los petroleros que transportan gasóleo y gasolina están en posición en el puerto para cargar y entregar a las gasolineras de la región. Sin embargo, el público puede experimentar algunos retrasos en la entrega, lo que es típico después de los desastres naturales. Aunque hay empresas que todavía se recuperan de la tormenta debido al exceso de lluvia y las inundaciones, otras siguen operativas. Se espera que las entregas de combustible aumenten en los próximos días”, dictaba un comunicado de Port Everglades replicado por el canal local de la cadena CBS.

Autoridades esperan que el suministro se regularice durante esta semana, en tanto piden paciencia a los conductores Erik Mclean / Pexels

Precios de la gasolina en Florida

Ante la compleja situación que enfrentan los conductores, el precio de la gasolina regular en Florida alcanzó un promedio por galón de US$3,56, mientras que la prémium se vende en promedio en US$4,25. Según el monitor de AAA, The Auto Club Group, podría igualar o superar el máximo de inicios de 2023.

Hace una semana, el promedio cerró en US$3,58. A partir de este lunes, los precios podrían elevarse aún más, “ya que las preocupaciones sobre el suministro mundial de petróleo y sus derivados provocaron que los precios del crudo aumentaran nuevamente la semana pasada”, señaló la mayor organización de miembros de automovilismo y viajes de ocio de los Estados Unidos.

LA NACION