¿Por qué Frank Ocean canceló su segundo show en Coachella?

Frank Ocean anunció que no realizará su show programado para el segundo fin de semana de Coachella, que se celebra en Indio, California. Luego de la presentación del 16 de abril, en la que fue criticado por algunos de sus seguidores, tanto por la calidad del show como su duración, su representante aseguró que todo se debió a un problema de salud. Para su presentación como cabeza de este evento, que es uno de los más importantes de Estados Unidos, el cantante estadounidense tuvo que hacer cambios de última hora.

“Después de sufrir una lesión en la pierna en los terrenos del festival en la semana previa al fin de semana uno, Frank Ocean no pudo hacer el espectáculo previsto, pero aún tenía la intención de seguir adelante. En 72 horas, el show se modificó por necesidad. Por consejo médico, no puede hacer el (concierto del) fin de semana siguiente, debido a dos fracturas y un esguince en la pierna izquierda”, confirmó su representante a Variety.

Una gran multitud corrió frenéticamente al escenario donde se iba a presentar Frank Ocean en Coachella, el primer fin de semana del festival

El comunicado terminó por aclarar las confusiones generadas por el show, dado que se creía que Ocean simplemente no se había esforzado. Al menos, así lo consideró la crítica y las reacciones de sus fans en redes sociales. Según argumentaron, la presentación comenzó una hora después de lo previsto y no se transmitió en streaming, como las demás. También remarcaron la energía baja de Ocean.

Por otro lado, el intérprete de “Pink + White” permaneció sentado durante buena parte del show; solo se levantó para saltar junto al público en un momento. Con el nuevo comunicado, ahora hay una explicación oficial sobre la ausencia de todas esas ‘excentricidades’ que se habían adelantado sobre su show y que, sin embargo, no ocurrieron.

Usuarios en redes se quejaron de la presentación de Frank Ocean en el festival Coachella TikTok/onemorelonelygal

En Twitter también habían cobrado fuerza otras versiones, previas al anuncio. Festive Owl, una cuenta dedicada a festivales musicales, había anticipado algunos cambios. “Frank decidió en el último minuto que ya no lo quería (su show ensayado) en absoluto... Coachella tuvo que desarmar el escenario aprobado (que había sido planeado y firmado con meses de anticipación) y derretir toda la pista de hielo, y luego configurarlo como Frank decidió sin previo aviso. Eso causó el retraso de una hora. Todo sucedió cuando las puertas ya se habían abierto para el domingo y la gente estaba en sus lugares para verlo. Si no se hubieran hecho los cambios de última hora, no habría actuado en absoluto y habría dejado el festival sin un artista cabeza de cartel para el cierre”, apuntó esta cuenta el 17 de abril.

El accidente de Frank Ocean en Coachella

Algunas fuentes cercanas al festival le dijeron a TMZ que el incidente que le dejó el tobillo roto a Ocean no sucedió durante los ensayos oficiales, sino mientras montaba una de las bicicletas que los artistas y el personal usan para moverse por el Empire Polo Club, sede del Coachella.

Según le dijo otra fuente a Variety, su lugar será ocupado por Blink-182, que se presentó el pasado fin de semana, pero no como el evento principal del día.

