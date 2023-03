Pagó una fortuna para casarse, pero se llevó la desilusión de su vida

escuchar

Para los casamientos, los novios suelen reunir a las personas más importantes para ellos. Si bien algunas parejas optan por realizar una celebración sencilla, la mayoría se esfuerza en hacer que la ceremonia y la recepción parezcan dignas de un “cuento de hadas”. Este fue el caso de una pareja que gastó una gran cantidad de dinero en su boda y casi nadie fue.

La usuaria @grayanxiety dio a conocer la historia que vivieron ella y su esposo. A través de un video de TikTok, mostró cómo el salón de fiestas estaba casi vacío. “88 personas dijeron que sí, pero ni siquiera 40 se presentaron”, fue la descripción que utilizó en su clip. En las imágenes, la mayoría de las mesas no tenían a nadie y en la pista de baile no había ninguna persona.

En algunos videos de seguimiento, la joven detalló cómo el que sería el día más feliz de su vida se convirtió en una pesadilla. “Literalmente nos sentamos juntos en la sala de ceremonias vacía y lloramos”, destacó. Al ver que no llegaba nadie, la pareja decidió terminar la recepción muy temprano y anular algunos de los actos que se tenían previstos: “Cancelé la cena en mi lugar favorito, el DJ se sintió tan mal que nos llevó a la cabina de fotos”.

Por otro lado, los recién casados se sintieron decepcionados de haber desperdiciado todo lo que prepararon para sus invitados. “Pasé mucho tratando de hacer que esto fuera agradable para todos. Tengo imanes y regalos de jabón hechos para todos... y me queda mucho, gasté todo mi dinero en cosas para ellos”, añadió la mujer. Una noche antes incluso se quedaron hasta muy tarde preparando obsequios personalizados: “Hicimos frascos de hechizos y estuvimos despiertos hasta las 2.30 de la mañana... Mirar nuestros imanes me hace llorar… Ni siquiera puedo usar mis muestras de jabón hechas a medida porque eso también me hace llorar”, sumó.

La tiktoker expresó que además de que casi ningún ser querido estuvo junto a ellos en su día especial, su familia más cercana tampoco les demostró su cariño. Afirmó que ni ella ni su pareja se llevaban bien con sus respectivos padres, por lo que la fiesta se tornó en un instante incómodo para ambos: “La familia de mi esposo se fue inmediatamente después de las fotos”, aseveró. Por otro lado, aseguró que su mamá ni siquiera se acercó a felicitarlos y que tampoco se quedó mucho tiempo en la fiesta: “Mi madre no me dijo una sola palabra hasta que mi padre la obligó”.

El video ya acumuló 5,7 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que lamentaron la situación. Algunos usuarios les dieron palabras de aliento a los esposos y otros los exhortaron a tomar acciones en contra de sus invitados: “Envíen una factura por la comida a quien haya respondido afirmativamente y no se haya presentado básicamente para el día más importante de su vida”, les recomendaron.

