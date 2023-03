Demuelen en Miami el emblemático edificio de un hospital después de 20 años: ¿qué habrá en su lugar?

escuchar

El Parkway Medical Center West, un antiguo hospital de Miami Gardens que data de 1972, será demolido próximamente para construir un nuevo edificio con fines muy alejados a la medicina. El recinto de 11 pisos había permanecido abandonado y era objeto de constantes actos de vandalismo, por lo que sus dueños decidieron venderlo a la empresa de desarrollo y bienes raíces The Haimov Group, que le dará una nueva vida y un uso diferente. En los próximos meses, el sur de Florida tendrá un nuevo centro de convenciones, con hotel incluido y un salón de fiestas.

El edificio original fue construido en 1972 e inaugurado en 1974. Sin embargo, cerró en 2002 y a partir de ese momento se convirtió en un lugar sin rumbo. Además, se encuentra cerca del Hard Rock Stadium y el Miami International Autodrome, algo que tanto las autoridades como la firma de bienes raíces consideraron que podría aprovecharse para atraer más visitantes.

En lugar del centro hospitalario habrá un hotel, un centro de convenciones y un salón para casamientos Miami Herald

Según Rodney Harris, alcalde de Miami Gardens, actualmente el centro médico no tiene un buen aspecto y genera una mala vista: “Este edificio ha sido una plaga para nuestra comunidad durante mucho, mucho tiempo. Es lo primero que se ve al ingresar a la comunidad desde la Autopista I-95″, declaró a Miami Herald después de una conferencia de prensa donde se anunció la demolición.

Por su parte, Aaron Haimov, presidente de The Haimov Group, aseguró que la idea nació en febrero de 2022, cuando uno de sus hermanos iba a casarse y no encontraban un sitio adecuado para 500 invitados. Fue ahí que pensaron en remodelar la edificación. Poco después, hicieron una propuesta por US$11 millones a los antiguos dueños. “Realmente creemos en el proyecto. Esto definitivamente se necesita en el área de Miami, y será un punto de destino para los visitantes de la ciudad”, comentó para el mismo medio.

Harris consideró que el nuevo recinto atraería negocios para Miami Gardens, además de que generaría decenas de empleados para los habitantes. “Así que queremos construir algo que sea un faro de esperanza duradero, un faro de innovación y algo de lo que la gente de la comunidad realmente pueda estar orgullosa”, declaró.

Cómo será el nuevo edificio en Miami Gardens

La intención de The Haimov Group es producir “algo hermoso, que Miami nunca haya visto”, por lo que la firma encargada de la arquitectura, Bluarch Architecture, todavía trabaja en el diseño. Esta empresa, con sede en Nueva York, tiene la encomienda de planificar un espacio de alrededor de 46.000 metros en los que se encontrará el ya mencionado sitio para convenciones de dos o tres pisos, un hotel de 20 pisos y un salón de fiestas.

La construcción del nuevo edificio de Miami Gardens comenzará una vez que se termine con la demolición Bannafarsai_Stock - Shutterstock

Mientras tanto, se deberá esperar a que se presenten los planos y a que culmine la demolición, que tardará aproximadamente cuatro meses. Antes que construir un lugar envidiable, los nuevos dueños quieren derrumbarlo de una forma segura y salvaguardar la integridad de la población, así que utilizarán la técnica conocida como “astillado”.

Este método consta de tirarlo en lugar de implosionarlo, afirmó Haimov: “Cuando implosionas, obviamente sabes que pones TNT en el medio del edificio y se cae. El problema son los escombros y el humo y empieza a empañar toda el área. Como es una intersección, Dios no lo quiera, alguien puede tener un accidente. No queríamos pasar por eso. No queremos que los escombros golpeen a nadie ni a ningún vidrio”, aseguró.

LA NACION