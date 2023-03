Conoció a su novio en Facebook, viajó para reunirse en persona y él la dejó en la calle al verla

escuchar

En los últimos años, con el auge de las redes sociales pareciera que las relaciones a distancia prosperan más que nunca. No obstante, cuando la virtualidad da paso al plano presencial, no todo es tan sencillo. Eso mismo enfrentó una chica venezolana, quien conoció por Facebook a un hombre de Ecuador y emprendieron un vínculo a distancia. Pasado un tiempo, él la convenció de dejarlo todo para reunirse y emprender una aventura juntos, pero increíblemente cuando ello ocurrió y se vieron en persona, la rechazó la joven quedó en la calle.

La historia fue compartida por el usuario @kevinnasevilla en TikTok, a finales de febrero. En unos días, el caso fue ampliamente comentado por otras personas, quienes han visto la grabación más de 9,5 millones de veces. “Él había visto mis fotos, pero cuando me vio personalmente no le gusté (...). Solamente me dejó”, contó la mujer, identificada como Fabi Urbina.

Una venezolana viajó a Ecuador por amor y el hombre con el que había mantenido una relación a distancia la rechazó

Según el testimonio, el ecuatoriano había pagado todos los gastos del viaje con tal de que pudieran vivir juntos en cuanto llegaran al país. Incluso había aceptado la joven viajara con su pequeña hija. No obstante, al momento de concretar el encuentro, la mujer venezolana se llevó el peor desplante de su vida.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “La tristeza en su mirada. ¡Ánimos! Todo pasa por algo!”, escribió una persona. “Mira el lado positivo, a mí me pasó peor con mi esposo: después de casarme, me dejó por otra”, expresó alguien más. “Gracias a Dios fue a tiempo y está viva ¿cuántas han pasado lo mismo y ya no están para contarlo?”, sumó una tercera usuaria.

El alcance de esta historia incluso llegó al hombre, quien aparentemente exigió que se eliminaran las publicaciones. Según contó el usuario @kevinnasevilla, en lugar de aceptar el pedido, publicó más actualizaciones del caso. En el clip más reciente, mostró el cambio de imagen que le regaló una de sus seguidoras.

La mujer “plantada” por su novio en Ecuador hizo un cambio de imagen

El accionar del ecuatoriano, que tiene más de 2,7 millones de seguidores en Facebook y casi medio millón en TikTok, generó que otras personas apoyaran a la mujer. Según su descripción, actualmente la joven se gana la vida con la venta de golosinas en un semáforo de Quito, capital de Ecuador, mientras busca un empleo fijo.

“Le quiero agradecer a muchas personas del extranjero, de Colombia, de Guatemala, de Estados Unidos, incluso de Ecuador, que le quieren dar trabajo a ella. Su situación no es fácil, necesita un trabajo que le dé tiempo libre, porque va a haber días en que ella no va a poder trabajar”, contó el influencer en una larga respuesta.

Ante la repentina fama en las redes sociales, Fabi Urbina abrió su propia cuenta de TikTok @fabiurbina01, donde reveló más detalles de su vida. En solo dos días acumuló más de 71.000 seguidores y ha publicado más cinco videos. En uno de ellos, narró que además del infortunio amoroso, padece lupus, una enfermedad autoinmune crónica que a veces le impide trabajar con normalidad.

LA NACION