Parte de un cohete de SpaceX a la deriva se estrelló contra la Luna, según científicos

Parte de un cohete de SpaceX, del tamaño aproximado de un autobús, se estrelló contra la Luna, tal como estaba previsto, dijeron científicos este miércoles, después de que un telescopio en Chile registró una nube de escombros.

La colisión, que no fue intencional, no representó ningún peligro para la Tierra y se espera que haya dejado un cráter lunar, que las agencias espaciales, incluida la NASA, aún esperan poder documentar.

Los científicos tenían previsto que la segunda etapa del Falcon 9 impactara la superficie lunar alrededor de las 06.35 GMT del miércoles.

Y así ocurrió, informó el Observatorio Europeo Austral en las redes sociales, basándose en registros del Very Large Telescope.

El telescopio "detectó líneas espectrales", una suerte de "huellas dactilares químicas" de "gas de sodio y litio en la nube de impacto que duró entre 5 y 10 minutos después de la colisión", explicó el Observatorio.

"Es probable que el sodio se originara en el suelo lunar, mientras que el litio podría proceder del propio cohete", añadió en su publicación.

Según observadores científicos, el impacto a 8.690 kilómetros por hora "era inevitable".

Al compartir la publicación del Observatorio Europeo Austral, Benjamin Fernando, del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, declaró a la AFP: "Puedo confirmar que el impacto se produjo".

El cohete Falcon 9 de SpaceX, la empresa de Elon Musk, despegó en enero de 2025 junto con dos módulos de alunizaje.

Su propulsor regresó a la Tierra, pero la parte superior permaneció en el espacio para impulsar a los alunizadores en su trayectoria.

En general, en este tipo de misiones, SpaceX lleva a cabo una maniobra para asegurarse de que la segunda etapa "sea segura de acuerdo con las normas y reglamentos pertinentes", explicó Julianna Scheiman, directora de Ciencia de la NASA y de Programas Dragon en SpaceX, en una rueda de prensa el lunes.

La NASA espera establecer pronto una misión humana permanente en la Luna, por lo que es fundamental comprender mejor los desechos espaciales en órbita lunar.

La Luna soporta habitualmente impactos de desechos espaciales, incluidos meteoroides. Las colisiones artificiales son menos frecuentes.