Pegula se inscribe en la final del WTA 500 de Washington

La tenista estadounidense Jessica Pegula se clasificó este sábado para la final del torneo WTA 500 de Washington al vencer a la rusa Diana Shnaider por 7-5 y 6-4.

La número tres del mundo, que conquistó su primer título del circuito en Washington en 2019, alcanzó su cuarta final del año en este certamen de preparación para el Abierto de Estados Unidos.

Pegula arrancó mal, con un marcador de 5-2 en contra, pero acabó encontrando la fórmula de la victoria al encadenar cuatro juegos consecutivos antes de servir para llevarse el primer set.

En la segunda manga, la local de 32 años desaprovechó una bola de partido con su saque y una ventaja de 5-2, pero terminó imponiéndose en 87 minutos de juego a Shnaider, número 18 del escalafón mundial.

"Hay humedad. Sentí que la cancha estaba un poco lenta. Ella es zurda. Es complicado", dijo la flamante finalista. "Seguí diciéndome que era solo un quiebre. Solo tenía que seguir manteniendo mi saque".

"Encontré un poco de ritmo con la devolución, saqué un poco más inteligente y pude jugar buen tenis, más o menos tomar el control del impulso del partido", agregó.

La estadounidense, primera cabeza de serie, disputará el domingo la final contra la ganadora del duelo que enfrenta este sábado a la filipina Alexandra Eala, revelación del último Wimbledon, con la japonesa Naomi Osaka, cuádruple campeona de Grand Slam.

Pegula, semifinalista del Abierto de Australia este año, aspira a su 12° título WTA y al tercero del año tras los de Dubái y Charleston.