Pensó que su hija estaba poseída, la mandó a exorcizar, pero murió: “Se despertaba y gritaba”

Claudia Hernández está acusada de haber participado en el asesinato de su hija, Arely Naomi Proctor, de 3 años, luego de haberle practicado un supuesto exorcismo en una iglesia de San José, California. También se le señala de apretarle el cuello y privarla de los alimentos. Al parecer, el tío y abuelo de la niña contribuyeron en el acto, porque supuestamente la menor estaba poseída por “malos espíritus”. Los tres han calificado la muerte de la pequeña como la “voluntad de Dios”.

En enero, esta madre fue arrestada por el delito de grave agresión a su hija, meses después de que ocurriera el exorcismo. Antes de ser aprehendida por las autoridades, se mostró un tanto insensible por el fallecimiento de su hija al asegurar para sus seguidores de YouTube que solo Dios sabe por qué se la llevó y que fue lo mejor para ella (la niña).

Realizaron un rito en una iglesia, con muchas oraciones y agresiones a la niña Pixabay

“Pero es como, no tiene sentido porque es lo que es. Son muchas las razones por las que Dios se la llevó. ¿Y si le hubiera pasado algo, si hubiera tenido una enfermedad? Es lo que es. Tengo que ser positiva acerca de la situación. Ya sabes, como si al menos ella no estuviera sufriendo. Por eso estoy agradecida, que ella no va a crecer en ese mundo, como en ese mundo en el que vivimos”.

El registro de la Policía muestra que Claudia llamó a emergencias el 23 de septiembre, para decir que su hija estaba poseída por un demonio; esto porque la menor “se despertaba y gritaba periódicamente”, aparecía en los documentos legales. Al no encontrar otra solución, la mujer y su hermano se reunieron esa noche para orar por la niña, al mismo tiempo que presuntamente le dejaban de dar comida. En ese momento, el 24 del mismo mes, decidieron llevarla a la Iglesia evangélica Apóstoles y Profetas.

Los investigadores del caso afirmaron que no hubo ningún esfuerzo por resucitar a la víctima, además de que había moretones alrededor de sus ojos, el cuello, la garganta y el pecho. Finalmente, la causa de muerte de Arely fue declarada homicidio por asfixia.

La mujer se pudo feliz de que su hija haya muerto porque "no tendrá que crecer en este mundo" Pixabay

El exorcismo con el que murió una niña en California

Hernández declaró para la policía que ella, en su intento por salvar a su hija, le introdujo el dedo en la garganta y le apretó el cuello para tratar de deshacerse del espíritu maligno, pero luego la niña se quedó “dormida”. Los documentos oficiales dicen que “la víctima se cayó varias veces cuando Hernández empujó su garganta hacia abajo con la mano”.

Por su parte, el abuelo de la víctima describió el ritual como un intento de liberar a Arely de malos espíritus, según el portal Mercury News. El reporte policial dice que el señor y su hijo (tío de la menor) la sujetaron hacia abajo, lo que pudo causar su muerte por asfixia, pero ellos dos todavía no reciben ninguna imputación pese a que participaron en el acto. Asimismo, el hombre consideró que su nieta falleció a causa del exorcismo. “Si lees la Biblia, verás que Jesús echa fuera los demonios y sana de nuevo a los enfermos”, sentenció.