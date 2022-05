Debanhi Escobar: un video revela la identidad del hombre que subió a un auto fuera del motel Nueva Castilla

Continúan revelándose más pistas que podrían ayudar a esclarecer la muerte de Debanhi Escobar, pues ahora ya se identificó a la persona que subió a un vehículo frente al motel Nueva Castilla, instantes después de que la joven fue captada por los videos de vigilancia del propio establecimiento mientras caminaba en esa misma dirección. Así lo informó Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, quien le ha dado seguimiento al caso.

La funcionaria detalló que se buscaron testimonios, se analizaron varios videos y también se pidió información a la plataforma de renta de vehículos Didi, fue así que se pudo constatar que un hombre pidió un taxi en dicha aplicación para trasladarse, junto a su pareja, a la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Al parecer, salían del motel, dado que gracias a la pluma de salida del establecimiento se logró identificarlos.

Un video de vigilancia mostró a Debanhi Escobar viva al borde de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, antes de ingresar al motel Nueva Castilla

“Hubo una carrera dentro del parámetro de tiempo establecido, en el que hay una pareja que solicita el servicio y que es captada por la pluma de salida en la que se ve que caminan rumbo a la carretera de Laredo. Posteriormente, en la cámara del restaurante se observa a la persona que aborda el vehículo”, declaró Núñez durante una conferencia de prensa.

Cabe destacar que no solo las autoridades han brindado información, sino que Mario Escobar, papá de la víctima, abrió un canal de YouTube para dar todos los pormenores de cómo avanza el caso sobre la muerte de su hija y actualizar las últimas noticias, así como para aclarar algunos rumores, ya que por este medio pidió que no se tome como fuente de información fidedigna a ninguna otra persona que no sea él.

El video donde aparece un hombre subiendo a un auto

Esta grabación forma parte de las evidencias brindadas por parte del motel Nueva Castilla, el cual en un inicio aseguró que sus cámaras eran únicamente de monitoreo y días después se supo la verdad: las cámaras sí grababan y se dieron a conocer los videos de la noche de la desaparición. Incluso por esta omisión ya se investiga al personal y dueños del lugar de alojamiento.

El cuerpo de Debanhi apareció en las instalaciones del motel Nueva Castilla Reuters

En ese video, captado desde el restaurante de Nueva Castilla, aparece Debanhi Escobar caminando en la parte trasera del motel, luego en el fondo de una ventana se aprecia a una persona subir a un automóvil. En un primer momento, se pensó que la desaparición de la joven de 18 años podría estar vinculada a este hecho, pues se pensaba que era ella quien había subido al vehículo, pero ahora, con la nueva información de la Fiscalía, se desestimó esa versión.

Debanhi aparece caminando por el ventanal grande, mientras que en la parte superior derecha, en una ventana pequeña del restaurante, se observa a la persona subir al vehículo Captura de pantalla

Encuentran el cuerpo de otra joven en el mismo lugar donde falleció Debanhi

El caso de Debanhi Escobar se suma a los de miles de mujeres desaparecidas en México. Este 9 de mayo, las autoridades identificaron el cuerpo de Yolanda Martínez, una joven a la que le perdieron el rastro días antes de Debanhi, también en Nuevo León, y que su padre había estado buscado desde entonces.

Gerardo Martínez, papá de Yolanda, incluso se unió a la búsqueda de Debanhi Escobar, con el objetivo de que las autoridades lo voltearan a ver y lo apoyaran a localizar a su hija. También cargó su féretro cuando la encontraron. Hoy el luto inunda a ambas familias.