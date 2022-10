Perdió su trabajo de seis cifras por un video de TikTok de 20 segundos y lloró: “Fue un descuido”

escuchar

Michelle es una joven estadounidense que se lamentó de haber perdido un pago de seis cifras por una imprudencia que cometió a causa de un café. La mujer vive en California y trabajaba en una empresa de tecnología en Reino Unido de manera remota, pero todo se desmoronó cuando hizo algo de lo que no midió las consecuencias. Había recibido un aumento de sueldo reciente por su buen desempeño, pero ni eso pudo evitar lo que estaba por ocurrir.

Todo comenzó en agosto cuando ella, quien era líder de producto de la empresa, estaba en una reunión de trabajo en la madrugada. La diferencia de horarios entre un país y otro la obligaban a trabajar a deshoras, pero eso no le importaba, dado que su salario lo compensaba. No imaginaba que un día después lo perdería. “Me despidieron de mi empleo IT remoto, con un sueldo anual de seis cifras porque publiqué un clip de TikTok en Internet”, aseguró en otro posteo en su cuenta @brokeasshorsegirl.

El error por el que una estadounidense perdió seis cifras en dólares

En medio de la cita virtual, decidió prepararse un café para mitigar un poco el sueño. Aprovechó que la charla no la involucraba y que no se hablaba de nada importante. Sin embargo, tuvo un accidente mientras preparaba su café y pensó que era buena idea postearlo en sus redes sociales a manera de parodia.

Lo que ocurrió fue que se le olvidó poner la taza en la cafetera y el líquido se escurrió por toda la mesa. Para ella fue gracioso y un motivo ideal para crear contenido: “Realicé una toma rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité ‘maldita sea’. Puse stop a la filmación y la subí a la red social”, recordó.

El error de 20 segundos que le quitó miles de dólares

Su clip duraba apenas 20 segundos, pero ese tiempo fue suficiente para que la empresa considerara que infringía las normas internas. “No utilicé mi gran cerebro para reflexionar en el hecho de que, gracias al sonido del video, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando... Porque yo estaba en una en mi reunión semanal de equipo”, manifestó.

Michelle no pensó en eso al momento de publicar la grabación, además no creyó que hubiese nada malo, dado que el tema del que hablaban sus compañeros no era confidencial ni importante. La mala noticia le llegó al día siguiente. El área de Recursos Humanos la contactó para comunicarle que habían perdido la confianza en ella. “Me anunciaron: ‘Hey, alguien nos envió este clip y te vamos a despedir de la empresa inmediatamente por ‘negligencia grave’”.

El error, desde el punto de vista de la firma, fue grabar a los otros trabajadores sin su consentimiento y haber filtrado una conversación privada, a lo que ella respondió: “Sinceramente, apenas se les oye de fondo, pero consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, la cag.... Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada”, declaró en su video.

Se perdió un pago de seis cifras en dólares por infringir las normas de su empresa shutterstock - Shutterstock

La despidieron, pero emprendió

Al día siguiente de haber perdido su trabajo, la vida le sonrió y emprendió su propio negocio. Ahora se dedica a desarrollar y sostener un software para empresas: “La noche anterior a mi despido, una persona me sugirió: ‘Deberías lanzar esta compañía y enfocarte a tiempo completo’. Y yo contesté: ‘No, tengo un buen trabajo’. Al cabo de 12 horas, me despidieron. Si eso no es una señal del universo, entonces no sé lo que es”, concluyó.

