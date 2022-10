Una mujer tuvo una repudiable actitud en pleno vuelo que ni la azafata logró frenar: “¡Qué desconsiderada!”

escuchar

Una mujer tuvo una grosera actitud en un avión y con ello dejó en claro que viajar en compañía de desconocidos no siempre es la mejor experiencia, ya que no se sabe cuáles serán sus costumbres a bordo. En pleno vuelo, la pasajera contaminó el ambiente de la cabina con un olor arriesgado y lo peor es que se negó a detenerse, por lo que motivó la furia de quienes la rodeaban.

Un usuario de Reddit publicó en la plataforma el traumático momento que vivieron él, su hermano y el resto de personas que abordaban la aeronave. La mujer eligió pintarse las uñas sin importar el fuerte olor y la molestia que éste pudiese causar en el resto de tripulantes.

El hecho ocurrió en una aeronave de la compañía EasyJet, según el posteo, y se trataba de un viaje de tres horas. Aunque se hicieron eternas, especialmente para la persona que padecía enfermedades crónicas que la hacían más vulnerable al olor: “Cada media hora lo abría y se ponía una capa nueva. Mi hermano, que tiene necesidades especiales y es muy sensible a los olores, estaba conmigo y se sentía descompuesto”, dijo.

La pasajera les hizo el viaje bastante desagradable a varias personas Pexels

Otras personas, que al parecer también iban en ese avión, se manifestaron en la sección de comentarios para decir que era una actitud muy desconsiderada, sobre todo porque algunas personas, incluida una azafata, le pidieron que se detuviera, pero ella hizo caso omiso.

Según esta versión, cuando la asistente de vuelo le ordenó a la pasajera que guardara el barniz, la mujer dijo que no porque estaba a punto de terminar: “Cuando la FA se involucró, ella estaba haciendo la capa superior. Irónicamente, no olía tan mal como la capa de color”.

De inmediato, otros usuarios de Reddit se pronunciaron al respecto y criticaron a la pasajera que les hizo el viaje cansado a sus compañeros de vuelo: “Personas como esta me hacen darme cuenta de lo demasiado considerado que soy. Mi cerebro no puede comprender este nivel de derecho y egoísmo”, “Me encanta pintarme las uñas, pero nunca las haría en un espacio tan cerrado donde las personas no pueden escapar de los humos”, “Puedo olerlo desde aquí...”, fueron algunas de las reacciones que se leían en la publicación.

Otro caso de pasajeros desconsiderados

En la misma, otras personas aprovecharon para desahogarse y contar sus propias experiencias. El que más reacciones tuvo fue el de una mujer que fue rociada, a propósito, de perfume de otra. Y como es alérgica, pensó que moriría porque no había médicos cerca y aún faltaba tiempo para aterrizar.

El vuelo se tornó conflictivo porque la mujer se pintó las uñas Pexels/Unsplash

Era un vuelo de 16 horas y la pasajera que estaba frente a ella se roció perfume, sin percatarse de que su aroma llegaría a otros: “Me incliné hacia adelante y le pedí que dejara de rociarme con perfume porque tengo una alergia que puede hacer que mi garganta se hinche y se cierre con cosas así. Ella dijo que no y volvió a subir la botella”.

Después de varios intentos para que su nueva enemiga dejara de atacarla, la mujer contó que se envolvieron en una gran discusión por las que terminaron cambiándolas de lugar: “Ella intencionalmente me disparó el perfume a la cara, así que se lo quité. Estaba tratando de no ahogarme. Ella gritaba, los asistentes de vuelo igual. Me movieron más hacia la parte delantera del avión. Estaba enojada porque conseguí un mejor asiento. Le dije que se lo devolvería (el perfume) cuando aterrizara el avión y así lo hice”, destacó.

LA NACION