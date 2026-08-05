Periodista de AFP que perdió una pierna en un ataque israelí será homenajeada por el CPJ

La periodista de la AFP Christina Assi, quien perdió una pierna en un ataque israelí mientras informaba desde Líbano, será homenajeada en los Premios Internacionales a la Libertad de Prensa, informó el miércoles el Cpj.

El 13 de octubre de 2023, el periodista de Reuters Issam Abdallah fue asesinado y otras seis personas resultaron heridas, entre ellas los periodistas de la AFP Assi y Dylan Collins, mientras cubrían el conflicto cerca de la frontera israelí.

Una investigación independiente realizada por la AFP concluyó que dos disparos de obuses de tanque de combate israelíes provenían de la zona de Jordeij, en el norte de Israel, muy cerca del límite con Líbano.

"Pese a ser el ataque contra periodistas mejor documentado atribuido a Israel hasta la fecha, casi tres años después nadie ha rendido cuentas por lo ocurrido", afirmó el Cpj en un comunicado en el que anunció a los homenajeados de cara al evento que se celebrará el 19 de noviembre en Nueva York.

"Desde entonces, Assi ha luchado para que se haga justicia por la muerte de Abdallah, ha defendido la seguridad de los periodistas y ha respaldado un programa de rehabilitación para personas con lesiones similares que les han cambiado la vida".

Dos proyectiles impactaron contra el grupo de periodistas con pocos segundos de diferencia mientras trabajaban cerca de la localidad fronteriza de Alma al Shaab, en una zona donde el ejército israelí y grupos armados libaneses y palestinos se enfrentaban casi a diario.

Las conclusiones de AFP fueron respaldadas por otras investigaciones internacionales, entre ellas las realizadas por Reuters, el Cpj, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras.

El Cpj también distinguirá a Carlos Dada, el periodista salvadoreño que cofundó El Faro, el primer periódico digital de América Central, quien recibirá el Premio a la Libertad de Prensa Gwen Ifill 2026.

Además, serán reconocidos reporteros como Szabolcs Panyi, de Hungría, conocido por sus investigaciones sobre el ex primer ministro Viktor Orbán, y Estefany Rodríguez, de Colombia, detenida en marzo por agentes de inmigración mientras trabajaba en Estados Unidos.

Sai Zaw Thaike, fotoperiodista del medio independiente Myanmar Now arrestado en 2023 mientras cubría las secuelas del ciclón Mocha, también será condecorado.

"Los galardonados de este año ejemplifican la determinación y el coraje de los periodistas en todo el mundo", dijo Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Cpj. "Soportaron persecución, encarcelamiento, exilio y vigilancia simplemente por informar. Es un honor reconocer su compromiso con la búsqueda de la verdad".