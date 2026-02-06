Petro invita a latinoamericanos a unirse y expresarse en EEUU

El presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó este jueves a los latinoamericanos a unirse y alzar su voz en Estados Unidos, en un encuentro con la comunidad inmigrante colombiana en Washington.

En su último día de visita a Estados Unidos, Petro dio una charla en la biblioteca del memorial Martin Luther King Jr en Washington.

"El poder político que tiene la 'latinoamericanidad' dentro de Estados Unidos, algunos en el voto porque tienen derecho a él, es ayudar a decidir a las sociedades que son sus huéspedes", declaró.

"Tienen que decidir donde estén ubicados, no solamente pensando en Colombia o en sí mismos", añadió.

"Es necesario que se comiencen procesos de articulación que yo he pedido siempre", declaró.

Por su parte, la canciller colombiana, Rosario Villavicencio, invitó a sus compatriotas en situación irregular en Estados Unidos a que aprovechen el programa de retorno voluntario ofrecido por Estados Unidos.

El gobierno del presidente Donald Trump lanzó una gran campaña de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, y según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, como mínimo 2,5 millones de indocumentados abandonaron el país, voluntariamente o expulsados.

Los vuelos de repatriación fueron uno de los temas de disputa entre Washington y Bogotá a lo largo de 2025, además de la política exterior de Trump y los ataques en el Caribe contra el narcotráfico.

Petro fue uno de los presidentes que se declaró contra esa política drástica de la Casa Blanca, hasta que ambos países recondujeron la crisis.

"Hemos realizado 57 vuelos durante el año 2025 para que las personas puedan salir con dignidad", explicó la canciller Villavicencio.

Petro se reunió con Trump en la Casa Blanca, el martes, un encuentro que ambos calificaron positivamente.

"La situación es hoy de una mayor tranquilidad", indicó el presidente izquierdista, que mantuvo un pulso verbal con el republicano durante muchos meses.