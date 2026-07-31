Petróleo termina en leve alza atento a Medio Oriente

Los precios del petróleo subieron el viernes ligeramente ante la expansión del conflicto de Medio Oriente a nuevos países, aunque la posibilidad de acercamientos diplomáticos ayudó a contener el alza.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en septiembre, en el último día de cotización de ese contrato, ganó 1,22% hasta 90,12 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes, escaló un 1,29% hasta 84,67 US$.

"El conflicto en Medio Oriente continúa generando una fuerte volatilidad de los precios en los mercados de materias primas", incluido el petróleo, resumió Carsten Fritsch, analista en Commerzbank.

El conflicto se ha extendido a varios países, entre ellos Irak y Egipto.

Sin embargo, la posibilidad de un acercamiento entre Washington y Teherán se ha convertido en un factor de esperanza para el mercado.

Pakistán, mediador entre los dos países, dijo el jueves que las partes en conflicto negociaban con miras a una desescalada.

Además, "informes indican que el tránsito de crudo a través del estrecho de Ormuz ha retomado", aunque se mantiene en un nivel bajo, de acuerdo con analistas de ING.