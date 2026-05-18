Policía "neutraliza" "amenaza" tras ataque armado en centro islámico de San Diego

La policía de San Diego anunció que había "neutralizado" una "amenaza" tras la irrupción el lunes de un atacante armado en el centro islámico de esta ciudad del sur de California.

Previamente había informado de un "importante" despliegue de fuerzas del orden en el área a causa de disparos.

Decenas de patrullas de policía estaban estacionadas en una autopista cerca del Centro Islámico de San Diego, descrito en su sitio web como la mezquita más grande del condado, y varias decenas de agentes fuertemente armados rodeaban el lugar, según imágenes de medios locales.

"La amenaza en el centro islámico ha sido neutralizada", dijo en X la policía.

El alcalde de la ciudad, Todd Gloria, confirmó los disparos dentro de este centro islámico, compuesto por una mezquita y una escuela.

"Estoy al tanto de la situación de un atacante armado en el Centro Islámico de San Diego", señaló en X.

Imágenes de televisión tomadas desde un helicóptero mostraron a una persona no identificada tendida en un charco de sangre.

CNN informó que un guardia de seguridad había muerto, según un funcionario de la mezquita.

"Todos los niños, los miembros del personal y los docentes están a salvo fuera del centro islámico", explicó en un mensaje en video un responsable del centro, el imán Taha Hassane.

"En este momento ya no hay ninguna amenaza", aseguró.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el tema, según indicó su oficina de prensa.

"Agradecemos a los equipos de emergencia en el lugar que trabajan para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales", señaló en una publicación en X.