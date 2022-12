Por años compró vuelos en Navidad para estar con su hija azafata, pero este año la vida les dio revancha

escuchar

Aunque Navidad es un tiempo para pasar en familia, algunas personas se enfrentan a situaciones difíciles ante la imposibilidad de alejarse de sus trabajos durante las fiestas: médicos, bomberos, empleados de restaurantes y de servicios de transporte viven esta realidad. Tal es el caso de Pierce Vaughan, una azafata de Delta Airlines que ha tenido que trabajar durante estas fechas. Su padre no estaba dispuesto a estar lejos de ella, por lo que se propuso a tener un tierno gesto que se volvió una tradición.

Cuando sabía que su hija tendría que volar durante Navidad, Hal Vaughan compraba boletos para estar presente como pasajero en los traslados en los que ella daría sus servicios como parte de la tripulación. Así se aseguraba de que podrían estar al menos unas horas juntos durante las festividades.

Desde 2018, el hombre entusiasta se volvió famoso cuando The New York Times hizo viral su historia de amor familiar. Parece fácil, pero no lo es: implicaba comprar hasta seis vuelos entre el 24 y eñ 25 de diciembre, fechas en las que los aeropuertos se convierten en un verdadero caos.

Las azafatas tienen uno de los oficios más demandantes durante las fiestas decembrinas Naitian (Tony) Wang / Unsplash

Este año, la historia será diferente y más cómoda para ambos. Pierce Vaughan reveló recientemente en una entrevista para FOX que estará en tierra durante las fechas navideñas: “Todavía soy azafata, pero por primera vez tomaré descanso en Navidad. ¡Estoy muy agradecida de tener la oportunidad de pasar tiempo de calidad con mis padres en el sur de Mississippi este mes!”.

La empleada de Delta Airlines admitió que en los últimos años había estado “increíblemente ocupada”, por lo que esta vez no tiene planes especiales con su familia, sino que espera con ansias solo pasar las fiestas en su hogar.

Navidad, y previamente Acción de Gracias, son las temporadas más intensas en la industria de la aviación: “La demanda de viajes sigue siendo algo real. No parece que esté disminuyendo”, explicó recientemente Tom Hall, vicepresidente y redactor de Lonely Planet, para la agencia AP. El próximo fin de semana, los trabajadores de aerolíneas en Estados Unidos tendrán días particularmente complicados, que se suman al pronóstico de clima extremo y las posibles cancelaciones o retrasos de vuelos que esto implica.

La historia del padre que se hizo viral

“He tenido el placer de sentarme al lado de Hal en mi viaje de vuelta a casa. Su hija Pierce era la azafata del vuelo y tuvo que trabajar en Navidad”, con esta sencilla introducción, un pasajero de nombre Mike Levy publicó un par de fotografías que le dieron la vuelta al mundo en diciembre de 2018.

Una publicación en 2018 del viajero Mike Levy detonó que la historia se hiciera viral mlevy1987 / Facebook

La publicación original en Facebook todavía está disponible y hasta ahora se ha compartido más de 40.000 veces y acumula más de 209.000 reacciones en la red social. Hal y Pierce se han vuelto personajes recurrentes en los medios cada temporada.

“Hal decidió que pasaría la Navidad con ella, así que está en todos sus vuelos de hoy y de mañana alrededor de todo el país para pasar tiempo con su hija. ¡Qué padre tan fantástico! ¡Les deseo a los dos una feliz Navidad!”, se lee en el post de Levy.

En aquella ocasión, al terminar su jornada, la azafata tuvo el cuidado de avisar a su madre de que el plan del encuentro padre e hija había salido a la perfección. Incluso pudo conseguir un asiento de primera clase para Hal, lo que ella calificó como un “milagro de Navidad”.

LA NACION