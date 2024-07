Por qué 23 millones de estadounidenses pueden perder la conexión a internet y pagar un enorme costo por eso

Escuchar

El Programa de Conectividad Asequible (ACP, por sus siglas en inglés) es un fondo que fue creado en la época del COVID-19 que le otorgaba un bono de entre US$30 y US$75 dólares al mes a los hogares de bajos ingresos para poder pagar la conexión a internet. En mayo de este año, el programa se quedó sin dinero para seguir funcionando y dejará a más de 23 millones de hogares sin este apoyo económico para sustentar ese servicio.

La gran mayoría de los usuarios que recibían esta ayuda económica no reducirán sus suscripciones de banda ancha, ya que la conexión a internet es vital hoy en día, y buscarán reducir gastos en otros ámbitos. En contrapartida, se estima que alrededor del 13% de los usuarios que reciben una ayuda económica por parte del ACP darán de baja su servicio de internet debido a que no podrán seguir afrontando los gastos que este conlleva.

El costo de quedarse sin internet por la baja del programa ACP

Según un estudio realizado por la Cámara del Progreso de Estados Unidos, se estima que aquellas personas que hayan estado suscriptas al ACP perderán alrededor de 10 mil millones de dólares en oportunidades laborales y 627 millones en beneficios para los estudiantes. Además, este estudio reveló que las compras en línea podrían caer aproximadamente en 1.500 millones de dólares este año.

Por otro lado, esto también afectará a la atención médica en todo el país debido a que se verá restringido el acceso a la telemedicina. Alrededor del 72% de los beneficiarios del este programa utilizaban este medio para solicitar o tener citas médicas.

Según una encuesta realizada por el Instituto Benton, la cantidad de ciudadanos estadounidenses con acceso a la red en 2019 era del 73%, mientras que el porcentaje aumentó a 80% en 2023. Por otro lado, este estudio informó que el 56% de los hogares consideran que pagar $75 dólares por el internet es un gasto muy alto, y más sin la ayuda que otorgaba este programa.

El ACP fue creado en la época del COVID-19 Shutterstock

Un desafío para el desarrollo

Angela Siefe, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Inclusión Digital, le dijo a CNET: “La mayor barrera para la banda ancha en el hogar es el costo. Hay más personas que no tienen acceso a internet en el hogar debido al costo, que personas que no tienen acceso porque no existe la infraestructura”. Además, agregó: “estamos destinando 42 mil millones de dólares a garantizar la existencia de infraestructura, pero no estamos destinando nada a la barrera de asequibilidad. Es un problema muy desequilibrado y hay que abordarlo”.

Durante los últimos 20 años en Estados Unidos gran parte del gasto federal en banda ancha se destinaron a cubrir la falta de conectividad las zonas rurales. En 2021 se destinaron 90 mil millones de dólares para intentar establecer y mejorar la conexión en EE. UU.: tan solo 14 mil millones se destinaron fueron destinados al programa de la ACP, mientras que el resto se destinó a crear nueva infraestructura de banda ancha en las zonas donde no hay conexión.

Según un estudio realizado por la Cámara del Progreso de Estados Unidos, se estima que aquellas personas que hayan estado suscriptas al ACP perderán alrededor de 10 mil millones de dólares en oportunidades laborales y 627 millones en beneficios para los estudiantes. Además, este estudio reveló que las compras en línea podrían caer aproximadamente en 1.500 millones de dólares este año.

Este programa beneficio alrededor de 23 millones de hogares Shutterstock

“Creo que a veces se subestima la forma en que el ACP ayudó a mantener la conectividad entre los hogares de bajos ingresos, reduciendo la pérdida de conexión ocasional debido a problemas”, explicó John Horrigan, miembro del Instituto Benton. Hay que mencionar que en la actualidad hay varios proyectos de ley en el congreso para la ampliación de este programa, pero no hay muchas expectativas para que este vuelva a entrar en vigencia.

LA NACION