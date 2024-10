Por qué Costco se queda sin lingotes de oro en Estados Unidos

Costco encontró una fuente importante de ingresos a través de la venta de lingotes de oro, ya que varias de sus tiendas reportaron dificultades para mantenerlos en inventario: según Bloomberg, durante la primera semana de octubre, el 77% de las 101 tiendas encuestadas habían agotado sus existencias de lingotes de oro.

En la presentación de los resultados del cuarto trimestre, Gary Millerchip, director ejecutivo de Costco, destacó que el comercio de oro ha sido un factor importante en el crecimiento del comercio electrónico y un análisis de abril de Wells Fargo señaló que Costco estaría generando entre 100 y 200 millones de dólares mensuales con la venta de oro. Si bien su precio no se revela a los que no poseen membresía, la onza de oro de 24 quilates Cotsco ronda los US$2400.

Además, USA Today calculó que la compañía podría vender entre 50.000 y 100.000 onzas de oro por mes, basándose en las estimaciones realizadas por los mismos analistas de Wells Fargo.

El precio del oro sigue alto mientras la inflación disminuye

A pesar de la desaceleración de la inflación, el oro se ha mantenido cerca de sus máximos históricos, con un incremento del 30% en su precio al contado este año. Tradicionalmente, este metal ha sido visto como una protección contra la inflación.

El desempeño positivo de Costco coincide con una baja en otras áreas del mercado de oro. Las ventas de monedas American Eagle, que reflejan la demanda minorista, se desplomaron un 64% entre enero y septiembre de 2023, según datos proporcionados por la Casa de la Moneda de EE.UU.

Zachary Scott, gerente de Wilshire Coin en Santa Mónica, California, declaró as USA Today que está notando la llegada de clientes que no suelen comprar oro, atraídos por la reputación de Costco como una empresa confiable. “Estamos viendo nuevos compradores interesados, aunque no en grandes cantidades, que se han enterado por la cobertura mediática sobre la venta de oro en Costco”, comentó Scott.

Cómo comprar oro en Costco

Para comprar los lingotes hay que tener en cuenta varios aspectos:

Solo se encuentran disponibles para personas con membresías de Cotsco.

de Cotsco. Se agotan con facilidad.

Solo se puede comprar hasta 5 lingotes.

La transacción debe hacerse online.

No es reembolsable ni retornable.

Luego, se deben seguir los siguientes pasos:

Dirigirse a la página oficial de Cotsco.

Iniciar sesión.

Escribir en su barra de búsqueda “Gold” o “Gold bar”.

Añadir al carrito.

Pagar y completar la transacción.

Costco amplía su oferta al mercado de platino

El éxito de Costco en la venta de oro ha llevado a la empresa a incorporar platino a su catálogo.

Los lingotes de platino que comercializa Costco tienen un precio de U$S1.089.99 y se ofrecen exclusivamente a través de su plataforma en línea. La compañía describe estos productos como platino puro 999.5, elaborado en Suiza. Además, la refinería responsable de su fabricación cuenta con la acreditación Good Delivery de la London Bullion Market Association, una entidad reconocida en el sector de los metales preciosos.

