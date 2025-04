Avanza el tiempo: buscan a misterioso ganador de la lotería Mega Millions de 349 millones de dólares

Mega Millions anunció que un afortunado de Illinois acertó los seis números del sorteo del pasado 25 de marzo y que, de esa manera, ganó el pozo acumulado de 349 millones de dólares. Sin embargo, el jugador anónimo aún no se presentó a reclamar la recompensa, por lo que comienza a consumirse el plazo máximo para solicitar el premio antes de perderlo todo.

El ganador de Mega Millions todavía no aparece: cuál es el plazo para reclamar el premio

A través de un comunicado oficial al siguiente día del sorteo, Mega Millions informó que el premio mayor fue ganado por segunda vez en 2025. En tanto, precisó que el afortunado acertó las bolas blancas 1, 5, 17, 39 y 62, así como también la Mega Ball dorada 8.

Mega Millions anunció recientemente a un nuevo ganador que vive en Illinois @megamillions (Instagram)

Por lo tanto, la persona se llevó el pozo acumulado de US$349 millones. “Tenga en cuenta que el monto final del premio mayor fue mayor que la estimación inicial”, precisaron, dado que se preveía que la recompensa ascendía a US$344 millones, unos US$5 millones menos de lo que finalmente fue.

Asimismo, las autoridades de la lotería indicaron que el boleto ganador fue adquirido en Casey’s General Store, una tienda ubicada en el pueblo de Cortland que recibirá una comisión de US$500 mil como recompensa por haber vendido el ticket.

Esa pequeña localidad está ubicada aproximadamente a una hora al oeste de Chicago. Tiene una población de menos de 4500 habitantes, por lo que hubo un gran revuelo en la comunidad luego de que se conociera el resultado del sorteo.

Una tienda de Casey's General Stores fue la gran afortunada (Foto: Google Maps)

No obstante, el afortunado aún no se presentó para reclamar la recompensa. De acuerdo a las leyes de Illinois, el plazo para solicitar el premio es de un año desde la fecha del sorteo. Si no se realiza la gestión en ese lapso, se pierde el derecho a cobrar el dinero.

En este caso, el ganador deberá decidir si quiere cobrar la recompensa completa a través de pagos anuales o si prefiere recibir un pago inmediato en efectivo, pero por US$161,4 millones.

Illinois, una ciudad con suerte para los jugadores de Mega Millions

La agencia de lotería reveló que Illinois produjo un total de 16 premios mayores de Mega Millions desde que se realiza ese juego en 2002. El último billete ganador en este estado había sido el 4 de junio de 2024.

Mega Millions otorga un año para reclamar el premio Freepik / Mile Steward Ap News

El pueblo de Illinois se entusiasma con el nuevo ganador de Mega Millions

Ante la noticia de que el ganador del premio de Mega Millions era de Cortland, el medio ABC 7 Chicago visitó ese pequeño pueblo. Según señalaron, hay mucha emoción en la comunidad, todos se preguntan quién tiene el boleto ganador”.

Kim Shaw, gerente de distrito de Casey, fue entrevistada por el medio citado dijo que recibieron una llamada el miércoles por la mañana con la noticia. “Fue muy emocionante, y pensé: ‘¿Sabemos quién ganó?‘. Y no, no lo sabemos. Llamé a la gerente de la tienda y le dije: ‘¿Adivina qué? Ganaste. Tu tienda vendió el boleto ganador’. Y ella dijo: ‘¡Dios mío!‘”, expresó.

Para jugar a Mega Millions se deben elegir cinco números del 1 al 70 para las bolas blancas y uno del 1 al 25 para la Mega Ball dorada (AFP) Agencia AFP

Cómo es el cambio en Mega Millions a partir de abril

Desde este martes, el precio del boleto subirá de precio y pasará de US$2 a US$5, en lo que es la segunda modificación en más de 20 años, según informó Mega Millions. Además, los apostadores tendrán la chance de multiplicar sus premios entre 2X y 10X, con ganancias de hasta US$10 millones al acertar las cinco bolas blancas.

La agencia también eliminará los premios de equilibrio, con el objetivo de fortalecer su apoyo a causas benéficas en las jurisdicciones donde se venden los boletos. Por consiguiente, todos los ganadores y sin importar el monto del premio recibirán siempre más de lo que pagaron con anterioridad.