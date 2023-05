Por qué DeSantis trastabilla de cara a su campaña presidencial

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha aparecido en diferentes encuestas como el posible rival del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para las nominaciones republicanas para la presidencia. Sin embargo, para Eugene Robinson, destacado autor y columnista con más de tres décadas de trayectoria en el Washington Post, el camino no es tan claro. Desde su percepción, el político ha mostrado algunas actitudes que podrían condenar en sus aspiraciones. “Su búsqueda de la candidatura oficial republicana, que se espera se anuncie esta semana, será interesante. Y, a menos que evolucione, podría ser breve”.

Según retoma Robinson, DeSantis aún aparece en las encuestas como la persona con mayor posibilidad de derrotar a Trump, pero esta apreciación cambia rápidamente. El gobernador tenía solo 13 puntos porcentuales detrás del exmandatario hace unos meses. Sin embargo, el lunes pasado ya eran 37, de acuerdo con RealClearPolitics. Gran parte de este cambio ocurrió en las últimas semanas.

¿Qué tiene de malo Ron DeSantis?

“Utilizando el control republicano de la legislatura de Florida como si fuera una valla publicitaria de campaña, DeSantis flexibilizó las leyes de armas del estado; bajó el umbral para imponer la pena de muerte; e impuso restricciones ‘antiwoke’ a profesores y administradores en todos los niveles de la educación pública, incluidas las universidades del estado. Declaró ilegal que los médicos atiendan la transición de género de los menores. Por si fuera poco, firmó un proyecto de ley que establece la prohibición del aborto durante seis semanas, que -si el Tribunal Supremo de Florida permite que entre en vigor- sería una de las más draconianas del país”, consideró el columnista en su artículo publicado el 22 de mayo.

ARCHIVO - Esta combinación de fotografías muestra el gobernador de Florida, Ron DeSantis (izquierda) durante un evento en Oxon Hill, Maryland, el 21 de abril de 20203, y al expresidente Donald Trump en un evento en la misma ciudad pero el 4 de marzo de 2023. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

Desde la óptica del especialista, DeSantis no se ayuda a sí mismo con su “obsesiva” pelea contra The Walt Disney Company, que parece recibir sanciones por oponerse a la ley conocida por sus detractores como “No digas gay”, que prohíbe la discusión sobre género y sexualidad en las escuelas públicas. “Tratar de castigar a una empresa por unas declaraciones que no tuvieron ninguna repercusión práctica -excepto, quizá, en el frágil ego de DeSantis- parece tremendamente contrario a los valores conservadores tradicionales”, añadió Robinson.

En su artículo, el también autor de Coal to Cream: A Black Man’s Journey Beyond Color to an Affirmation of Race (1999) hizo un análisis sobre la disputa de Disney, que la semana pasada canceló un proyecto de 1000 millones de dólares en Florida, que habría creado 2000 puestos de trabajo. Este asunto puso de relieve los rasgos que frenan a DeSantis como candidato presidencial y que serían peligrosos para la nación si fuera presidente: “Piel fina como el papel, propensión al rencor y tendencia a ir demasiado lejos”.

Gorras de béisbol promocionando al gobernador de Florida Ron DeSantis SEAN RAYFORD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre otras de las incursiones del político republicano está la legislación sobre el aborto, donde demostró que quería ir un paso hacia adelante. El año pasado, antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso Roe vs Wade, DeSantis promulgó una ley que prohibía el aborto durante 15 semanas. Tras la resolución del tribunal, decidió que nadie debía flanquearlo en ese tema, por lo que exigió una prohibición de seis semanas.

Además, en una llamada con simpatizantes y donantes de la semana pasada, argumentó que debería ser nominado, “basándose en todos los datos en los estados indecisos, que no son muy buenos para el expresidente y probablemente insuperables porque la gente no va a cambiar su opinión sobre él.” Ante todo este contexto, Robinson se pregunta: “¿Cómo imagina que su prohibición del aborto de seis semanas, su ley que permite a los floridanos llevar armas de fuego ocultas sin permiso, sus intentos de aplastar la libertad de expresión en los campus universitarios y su combate a muerte contra el Reino Mágico jugarán en esos estados indecisos? ¿Por qué las mujeres de los suburbios que votaron a Joe Biden en 2020 votarían a Ron DeSantis en 2024?”. Por último, deja una sentencia: “DeSantis parece no entender que ir a toda velocidad es una mala idea si te acercas a un precipicio”.

