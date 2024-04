“¿Por qué morimos?”: la profunda reflexión de un biólogo ganador del Premio Nobel

Escuchar

Cómo es la muerte y qué hay después de la vida son dos de las grandes dudas existenciales. Aunque no existen respuestas científicas, muchos se esfuerzan por presentar hipótesis. En ese sentido, el premio Nobel de química y biólogo molecular, Venki Ramakrishnan, publicó un nuevo libro en el que indaga sobre los procesos biológicos del envejecimiento y cuáles son los esfuerzos que realiza la ciencia lograr prolongar la vida.

El ganador del Nóbel, Venkatraman Ramakrishnan instagram.com/sfiscience

“¿Por qué morimos? La nueva ciencia del envejecimiento y la búsqueda de la inmortalidad” es la flamante obra escrita por Ramakrishnan, que examina cómo la investigación en genética, biología celular y medicina esclarecen los mecanismos que causan el deterioro físico, desde el nivel molecular hasta el organismo completo.

En una charla con CNN, el biólogo explicó que “el envejecimiento es una acumulación de daño químico a las moléculas dentro de nuestras células”. Eso degrada la salud hasta producir finalmente la muerte del individuo. De todas maneras, aun después del final, “la mayor parte de nosotros, como nuestros órganos, estamos vivos. Por este motivo, los miembros de las víctimas de accidentes pueden donarse a receptores de trasplantes”, sostiene el autor.

En su nuevo libro explica la relación entre la muerte y la vejez achievement.org

A lo largo del libro, Ramakrishnan discute cómo los factores como el daño al ADN, la inflamación crónica y la acumulación de células “senescentes” (esto es, las ya deterioradas) contribuyen al proceso de envejecimiento y aumentan el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiovasculares, el cáncer y las neurodegenerativas. Además, explora la interacción entre los genes y el medio ambiente en el proceso de vejez, así como también las estrategias potenciales para retrasar o revertir este proceso.

Muchas veces sucede que en una familia se puede estimar cuánto podrá vivir una persona según su árbol genealógico. Por ejemplo, si todas las mujeres pasaron los 85 años, se cree que las más jóvenes lograrán lo mismo. No obstante, esto realmente no es así. “Existe una correlación entre las edades de los padres y las de sus hijos, pero no es perfecta”, indicó el autor, y citó un estudio de 2700 gemelos daneses que demostró que “la heredabilidad solo representaba aproximadamente el 25% de la esperanza de vida”.

“El envejecimiento es una acumulación de daño químico a las moléculas dentro de nuestras células”, explica el autor GETTY IMAGES

Venki Ramakrishnan analizó la búsqueda de la inmortalidad

En su libro, Ramakrishnan también analiza las implicaciones éticas y sociales de la búsqueda de la inmortalidad, planteando preguntas sobre la equidad en el acceso a tecnologías de prolongación de la vida y la sostenibilidad de una población mundial cada vez más longeva. Sobre esto hizo hincapié en que, de todas maneras, “las personas más pobres viven vidas más cortas y menos saludables”. En Estados Unidos, por ejemplo, el 10% de personas con ingresos más altos vive una década más que el 10% con menores salarios.

“Muchas personas muy ricas están invirtiendo enormes cantidades de dinero en investigación, con la esperanza de desarrollar tecnologías sofisticadas para prevenir el envejecimiento”, sostuvo el ganador del Nobel. “Tanto dentro de los países como a nivel mundial, estos avances tienen el potencial de aumentar las desigualdades”, agregó.

A pesar de sus estudios sobre el vínculo entre la vejez y la muerte, Ramakrishnan sostiene la búsqueda de la inmortalidad es un espejismo, ya que, “hace ciento 150 años, se podía esperar vivir hasta los 40 y, hoy en día, la esperanza de vida es de unos 80, lo que, como ha dicho el autor Steven Johnson, es casi como añadir una vida más”. “Creo que si viviéramos hasta los 150 años, nos preocuparía por qué no vivimos hasta los 200 o 300″, concluyó.