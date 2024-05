La Justicia de EE.UU. declara como morosa a la fundación Archewell de Harry y Meghan Markle

Escuchar

Morosos. El príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle, recibieron el título menos deseado de parte de la Justicia de California por una deuda de su fundación Archewell que, según afirman desde su entorno, fue producto de un error.

El fiscal general de California, Rob Bonta, emitió el pasado 3 de mayo un aviso de que la fundación está en deuda y es morosa, por lo que prácticamente tiene que cesar su actividad hasta que la situación se resuelva. La información recién se conoce esta semana a través de un reporte del sitio Page Six, de The New York Post, y confirmado por la revista People.

La carta del Departamento de Justicia del Estado de California -estado la pareja reside junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet- da un “aviso de morosidad” a la Fundación Archewell y advierte que el proceso para estar en el “registro de organizaciones benéficas y recaudadores de fondos” no se ha completado. Por lo tanto, la organización no puede realizar actividades caritativas, como “solicitar o desembolsar fondos caritativos”.

Según el documento legal, Archewell -que dio donaciones por 1,2 millones de dólares el año pasado- está “en la lista de morosos del Registro de Organizaciones Benéficas y Recaudadores de Fondos por no haber presentado el informe o informes anuales requeridos y/o las tasas de renovación” requeridas.