Portugal vs. Polonia, hoy: hora y cómo ver en vivo desde Estados Unidos la UEFA Nations League

Portugal vs. Polonia se enfrentarán este viernes en el Estadio do Dragão Oporto por la fecha 5 de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Los lusos vienen de empatar 0 a 0 en Glasgow ante Escocia, mientras que las Águilas Blancas empataron 3 a 3 en su casa en un emocionante partido ante Croacia.

El equipo dirigido Roberto Martínez se mantiene invicto en esta competición y es uno de los máximos aspirantes a quedarse con el título. Para este partido, la selección liderada por Cristiano Ronaldo podrá contar con todas sus figuras, ya que no cuenta ni con jugadores lesionados ni suspendidos.

Por su parte, los dirigidos por Michal Probierz, no atraviesa en gran momento y lucha por no descender a la Liga B de la UEFA Nations League. Para colmo, para este encuentro, el entrenador no podrá contar con su capitán, referente y máximo goleador, Robert Lewandowski, por una lesión que sufrió durante los últimos días.

Robert Lewandowski no estará presente ante Portugal por lesión (AP Photo/Czarek Sokolowski - AP

Cómo ver Portugal vs. Polonia en vivo:

El partido está programado para este viernes 15 de noviembre y se jugará en el Estadio do Dragão Oporto.

Horario en EE.UU.: 10.45 hora del Pacífico (PST); 13.45 hora Central (CT); 14.45 hora del Este (EST); y 13.45 hora de CDMX.

Para quienes deseen seguirlo en televisión, en Estados Unidos estará disponible a través de fuboTV, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2 y ViX.

En México se transmitirá por Sky+ y en Sky Sports.

Posibles formaciones de Portugal - Polonia

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Dalot, Semedo; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Leao.

Polonia: Skorupski; Kaminski, Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz, Zalewski; Szymanski, Zielinski, Urbanski; Bogusz y Świderski.

El último partido entre ambos terminó fue en Varsovia hace tan solo unos meses y finalizó por 3 a 1 en favor de Portugal (AP Foto/Czarek Sokolowski) Czarek Sokolowski - AP

Cómo está la tabla del Grupo 1 de la UEFA Nations League

Portugal se mantiene en lo más alto de la clasificación con 10 puntos luego de las primeras cuatro fechas. Lo sigue de cerca Croacia con 7 unidades, mientras que Polonia con 4 y Escocia con 1 completan el grupo.

El desarrollo de la fase de grupos de la UEFA Nations League se muestra muy competitiva, con varios equipos que luchan por los puestos de privilegio. El enfrentamiento de hoy será clave para determinar si los lusos podrán clasificarse a instancias decisivas o si las Águilas Blancas podrán alejarse de la zona del descenso.

Portugal: 10 puntos.

10 puntos. Croacia: 7 puntos.

7 puntos. Polonia: 4 puntos.

4 puntos. Escocia: 1 punto.

Historial entre el Portugal y Polonia

Desde el primer enfrentamiento en 1976, ambos equipos se vieron las caras en tan solo 14 ocasiones. Portugal demostró su superioridad al llevarse la victoria en seis de esos encuentros, mientras que Polonia logró imponerse en tres oportunidades. Los cinco partidos restantes terminaron en empate.

Este historial pone en perspectiva la paridad que existe entre los equipos de Roberto Martínez y Michał Probierz. Sin embargo, los Lusos llegan mejor parados para este encuentro debido a la racha positiva que hilvanó durante los últimos partidos.