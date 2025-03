La agenda de la TV del lunes: Inglaterra en la Nations League, tenis en el Miami Open y acción en la NBA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 24 de marzo de 2025.

FÚTBOL

Eliminatorias europeas

14 Lituania vs. Finlandia. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

16.30 Inglaterra vs. Letonia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD)

16:30 Polonia vs. Malta. Disney+

16:45 Albania vs. Andorra. Disney+

16:45 Bosnia-Herzegovina vs. Chipre. Disney+

16:45 San Marino vs. Rumania. Disney+

TENIS

El Masters 1000 de Miami

12 Alexander Zverev vs. Jordan Thompson, Aryna Sabalenka vs. Danielle Collins y Taylor Fritz vs. Denis Shapovalov, por la tercera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

El brasileño Fonseca busca dar otro paso adelante en el torneo de Miami Marta Lavandier - AP

20 João Fonseca vs. Alex de Miñaur y Elina Svitolina vs. Iga Swiatek, por la tercera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD)

RUGBY

Super Rugby Américas

16 Dogos vs. Tarucas. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

