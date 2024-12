Powell asegura que la Fed mantendrá su independencia durante gobierno de Trump

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, descartó este miércoles preocupaciones sobre la independencia del banco central, a pesar de las afirmaciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien pretende opinar sobre las decisiones de política monetaria.

"No estoy preocupado por los riesgos de perder nuestra independencia estatutaria pues considero que esa idea (de una Fed independiente del gobierno, ndlr) es ampliamente respaldada", dijo Powell en el evento del diario The New York Times' DealBook Summit este miércoles.

Trump sostuvo que quisiera "al menos" poder opinar sobre las tasas de interés de referencia que marca la Fed, un organismo que tiene un doble mandato que le exige actuar de forma independiente del Congreso y del Poder Ejecutivo estadounidense para contener la inflacion y asegurar el pleno empleo.

Powell también descartó una sugerencia del nominado secretario del Tesoro del próximo gobierno, Scott Bessent, de elegir un presidente de la Fed en las sombras que socavaría su influencia.

"No creo que eso esté sobre la mesa, para nada", expresó Powell.

Powell añadió que la economía estadounidense sigue fuerte e indicó que el banco Central puede ser "un poquito más precavido" cuando se trata de las tasas de interés.

Los dirigentes de la Fed basarán sus decisiones en la coyuntura económica y no en factores inciertos como potenciales aranceles que el presidente electo ha amenazado con imponer a socios comerciales de Estados Unidos, indicó.

La próxima reunión de política monetaria de la Fed tendrá lugar el 17 y el 18 de diciembre.

