Un estimado de 835 millones de dólares están en juego para el sorteo del miércoles de la lotería Powerball en Estados Unidos. Si alguien resulta ganador, también tiene la opción de cobrar la cantidad en efectivo de US$390,4 millones antes de impuestos. Este es el cuarto pozo más grande en la historia de este sorteo y el segundo más alto de este año, según anunciaron los funcionarios de Powerball.

Luego de que ningún boleto coincidiera con los seis números para el pozo total, el premio superó la marca de los US$800 millones. Sin embargo, la suerte parece estar en Florida, dado que tres residentes de ese estado estuvieron cerca y le atinaron a cinco números, logrando un total de US$1 millón cada uno.

¿Cuándo fue la última vez que alguien ganó el Powerball?

El 19 de julio pasado, un boleto de California coincidió con las cinco bolas blancas y la Powerball roja, por lo que el jugador se llevó un total de US$1080 millones. Desde entonces, hubo 29 sorteos consecutivos sin un ganador. Las probabilidades de ganar son de 1 entre 292,2 millones.

A principios de año se vendió un ticket de US$1080 millones de dólares en California (AP Photo/Marcio Jose Sanchez) Marcio Jose Sanchez - AP

Powerball es una de las opciones de lotería más atractivas en Estados Unidos. Se juega cada lunes, miércoles y sábados en 45 estados de la Unión Americana. Los ganadores se eligen en los días mencionados a las 22.59 hs del este. Para participar, se debe comprar un boleto que cuesta dos dólares y no es necesario ser ciudadano de Estados Unidos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería Powerball?

Se dispone de un tiempo de entre 180 y 365 días para cobrar el premio, dependiendo de dónde se compre el billete del Powerball. Puede ser en una sola exhibición o en 30 pagos, este último dividido en uno inmediato y otros 29 anuales. La primera opción suele ser la predilecta de los ganadores de la lotería.

El miércoles se realizará otro sorteo de la lotería Powerball Powerball/Instagram

A pesar de lo atractivo que pueda ser el pozo, los expertos instan a no dejar que las inversiones dependan del azar. Hace unos meses, Matthew Kovach, profesor asistente del departamento de economía de Virginia Tech, dio a conocer a The Associated Press eventos que eran más probables que ganar la lotería. “Imagina que tienes fichas de Scrabble que deletrean Powerball. Mézclalas y luego selecciónalas en un orden aleatorio. La probabilidad de deletrear correctamente Powerball es de aproximadamente una de cada 180 mil, lo cual es muy poco probable. Aun así, eso es más de 1600 veces más probable que ganar la lotería Powerball”, sostuvo.

Esta falta de probabilidades también se debe a cómo son los diseños de estas loterías. Powerball cambió en 2015 las oportunidades de ganar de una entre 175,2 millones a una entre 292, 2 millones. Desde entonces se han alcanzado los pozos más altos de la historia.

¿Quién obtuvo el premio más grande de la lotería Powerball?

El año pasado, el histórico pozo alcanzó los US$2040 millones y tuvo un ganador en California, que compró su boleto en Joe’s Service Center, en Altadena. Su nombre fue revelado meses más tarde. Se trata de Edwin Castro, quien desde que cobró su premio se ha dado una vida de lujos en el Estado Dorado, con la adquisición de mansiones en barrios de celebridades.

