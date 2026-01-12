Precios del petróleo cierran con leve aumento ante la situación en Irán y Venezuela

Los precios del petróleo cerraron el lunes con un ligero aumento, con los operadores atentos a los riesgos de perturbación de la producción en Irán y Venezuela, donde el presidente Donald Trump quiere explotar el crudo.

El barril del Brent del Mar del Norte, para entrega en marzo, ganó 0,84% a US$63,87.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, para entrega en febrero, sumó 0,64% a US$59,50.

Desde hace varios días, el mercado aplica una prima de riesgo frente a la situación geopolítica en Irán, donde Trump amenaza con intervenir militarmente si continúa la represión contra protestas antigubernamentales. Una ONG menciona más de 600 muertos.

Teherán es un importante productor de crudo, con cerca de 3,2 millones de barriles diarios, según los últimos datos publicados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

"El mayor sindicato del sector" petrolero iraní, "basado en Kangan, inició una huelga de sus trabajadores en dos refinerías", reportan expertos de DNB.

Sin embargo, los precios no se disparan porque "el mercado petrolero atribuye un riesgo muy bajo al escenario" de que una intervención estadounidense perturbe la circulación de buques por el estrecho de Ormuz, dice el analista Bjarne Schieldrop de SEB.

En paralelo, el mercado continúa preguntándose sobre el futuro de la explotación de crudo en Venezuela.

Después de más de una semana de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, Trump dijo el domingo que su gobierno trabaja "realmente bien" con Caracas.

El presidente estadounidense también exhortó a altos directivos del sector petrolero a invertir para relanzar la producción de hidrocarburos de Venezuela, que sufre de una falta crónica de inversión.

El jefe de ExxonMobil, Darren Woods, se mostró cauto y afirmó que era imposible implantarse en Venezuela sin reformas profundas. El comentario le valió reproches de Trump, que advirtió que evalúa "apartar" a esa petrolera de sus planes.

Trump sostiene que los grupos petroleros están listos a invertir "al menos US$100.000 millones" en Venezuela.