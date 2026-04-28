Precios del petróleo, en su nivel más alto desde el anuncio de la tregua entre EE. UU. e Irán

Los precios del petróleo volvieron a subir el martes hasta recuperar sus niveles anteriores al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, ya que la crisis en Oriente Medio no muestra ningún signo de desbloqueo, en particular en lo que respecta al estrecho de Ormuz.

El precio del barril de Brent, para entrega en junio, avanzó un 2,80%, hasta 111,26 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, rozó en el cierre el umbral simbólico de los 100 dólares, al situarse en 99,93 dólares (+3,69%).

Estos precios no se habían visto desde el anuncio de una tregua entre Washington y Teherán a principios de abril.

"Aunque las hostilidades hayan cesado desde entonces, el estrecho de Ormuz aún no se ha reabierto a la navegación", aseguró Carsten Fritsch, de Commerzbank.

"Al contrario, la situación se ha agravado debido al bloqueo naval estadounidense contra Irán, vigente desde hace dos semanas", añadió el analista.

La Casa Blanca anunció el lunes que está estudiando una nueva propuesta de Irán para permitir el retorno de la navegación en esta vía marítima crucial.

Sin embargo, las negociaciones entre las partes avanzan con dificultad y Catar advirtió el martes contra un "conflicto congelado".