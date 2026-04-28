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Acusan a la Casa de la Moneda de EE.UU. de comprar oro a un cartel de drogas colombiano y venderlo en el país

Un informe de The New York Times expone cómo metal extraído en Colombia, Perú, Honduras y Congo habría ingresado a la cadena de suministro federal pese a restricciones vigentes

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Lingotes de oro apilados en la Casa de Moneda de Estados Unidos. Imagen de archivo del 22 de julio de 2014, en West Point, Nueva York. (AP Foto/Mike Groll, Archivo)
Lingotes de oro apilados en la Casa de Moneda de Estados Unidos. Imagen de archivo del 22 de julio de 2014, en West Point, Nueva York. (AP Foto/Mike Groll, Archivo)Mike Groll - AP

Una investigación de The New York Times reveló que la Casa de la Moneda de Estados Unidos (U.S. Mint, por sus siglas en inglés) compró oro vinculado a una cadena de suministro que incluye minas controladas por la organización narco oriunda de Colombia, el Clan del Golfo.

Cómo oro ilegal de Colombia llegó a la Casa de la Moneda de EE.UU., según The New York Times

La investigación de The New York Times (NYT) señaló que el U.S. Mint realiza la venta de monedas de oro por un valor que supera los 1000 millones de dólares en el transcurso de un año. Cada moneda lleva el sello oficial que certifica que el metal es de origen estadounidense, como exige la ley federal.

El negocio del U.S. Mint con un cartel colombiano, según The New York Times
El negocio del U.S. Mint con un cartel colombiano, según The New York Times

Según el informe, parte del oro rastreado por NYT provino de una mina colombiana controlada por el Clan del Golfo antes de pasar por múltiples intermediarios. Además, el reporte también identificó metal proveniente de minas de México y Perú, así como de casas de empeño peruanas.

El reporte también detectó que parte del oro utilizado por proveedores del U.S. Mint provino de una empresa de Honduras que excavó un cementerio indígena para extraer el mineral ubicado debajo del terreno.

El Congreso prohibió en 1985 la fabricación de monedas de inversión de oro proveniente de otros países. The New York Times señaló que el valor del oro ronda los US$5000 por onza.

The New York Times denunció el incumplimiento de una ley de 1985 por parte del U.S. Mint
The New York Times denunció el incumplimiento de una ley de 1985 por parte del U.S. MintUnsplash

El rol del Clan del Golfo en la red internacional de tráfico de oro

The New York Times identificó al Clan del Golfo, uno de los mayores carteles de Colombia, como un actor clave dentro del tráfico de oro ilegal en ese país, además de su histórica participación en el narcotráfico regional.

Según el informe, el U.S. Mint mantuvo durante años controles insuficientes sobre el origen del metal que ingresaba a su planta de West Point, Nueva York. El “lavado” consistía en tomar el mineral extraído de forma ilícita en el extranjero y procesarlo o mezclarlo hasta que parezca producido totalmente en Estados Unidos.

Según el texto periodístico, el oro pasaba por exportadores, refinerías y proveedores que lo mezclaban con minerales de otras fuentes hasta que terminaba catalogado como estadounidense.

El U.S. Mint recibiría ayuda de la asociación El Clan del Golfo de Colombia
El U.S. Mint recibiría ayuda de la asociación El Clan del Golfo de ColombiaUnsplash

Qué respondió la Casa de la Moneda de EE.UU. tras la investigación

Un vocero de la Casa de la Moneda afirmó que el oro procede de los Estados Unidos, como exige la ley. Tras la entrega de los hallazgos de la investigación, la entidad dijo que “la nación es su fuente primaria”. Aún así, la institución aseguró que toma medidas para rastrear el origen del metal.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que iniciará una revisión de las prácticas de compra. En esa línea, planteó que la meta de esta auditoría será garantizar que los proveedores cumplan con la ley y con las obligaciones para la seguridad nacional.

La administración de Joe Biden anunció en 2024 que avanzaría con nuevos planes para rastrear el origen del oro del U.S. Mint. No obstante, tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de ese mismo año, la medida no se llevó a cabo.

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