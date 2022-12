Propusieron hacerle un regalo a su jefa, pero él se indignó por una razón: “A mí me sacan del grupo”

escuchar

Al parecer, los compañeros de trabajo de Kevin Alejandro Bustamante querían sorprender a su jefa con un regalo por su cumpleaños, así que crearon un grupo en alguna red social y lo incluyeron para establecer la cantidad que cada uno aportaría. Sin embargo, esto no le pareció bien. Decidido, estacionó el coche, activó la cámara de su celular y contó, a modo de broma, todas sus razones.

El tiktoker, que publica con la cuenta @kevinbusper, se mofaba de sus colegas en el video, mientras mostraba algunas expresiones de desagrado: “A mí me sacan de ese grupito, ¿sí?”, dijo. Luego elevó su tono de voz: “¿Por qué estoy trabajando aquí? Es porque necesito la plata”.

Esa no fue la única queja de Kevin, porque además aseguró que su jefa no era del todo agradable, así que no le parecía justo tener que destinar una parte de su salario en adquirir un regalo para ella, “No. Que coma mucha mie... ¡¿No ven cómo nos grita y todo?!”, reveló antes de finalizar el clip.

Kevin grabó un video en el que habló de su jefa que se viralizó

Los seguidores que se identificaron con Kevin

Los seguidores del influencer hicieron algunos comentarios sobre el video, que hasta el momento ya acumuló cuatro millones de reproducciones desde septiembre. Algunos se sintieron identificados y colocaron varios emojis de risas y expresiones con las que respaldaban que habían estado en situaciones similares.

Otros admitieron que, a pesar de compartir su opinión, no publicarían un video en redes sociales, sobre todo si se considera que los alcances de TikTok son demasiado amplios y por esa razón podía ser despedido. Una usuaria escribió: “Es lo que siempre pienso, pero mi boca termina diciendo: ‘¿y cuánto hay que poner?’”. Otro le dio una idea para evadir estos compromisos: “Yo solo digo que no tengo plata”.

Un grupo más le agradeció por reflejar una situación que los representó en algún momento de sus vidas: “Haz uno cuando estamos a punto de cerrar y llegan los clientes, por favor”; “Morí, me hiciste el día”, le dejaron.

Describe situaciones de trabajo

Lo cierto es que no es la primera vez que el influencer, de casi 500.000 seguidores, comparte algún contenido de este tipo. En otros videos cortos de TikTok, ha mostrado su perspectiva de una variedad de situaciones alrededor de la rutina en el trabajo. En uno de ellos, contó lo difícil que era levantarse temprano, mientras que en otro se quejó de los clientes difíciles: “¡¿Cuál es la diferencia?! ¡Es arroz, pana! ¿Me vas a hacer ir al trabajo y regresar para que no me des propina?”, pronunció.

El tiktoker se mofa de situaciones de trabajo y ha hecho con esto una fuerte comunidad virtual

Ante tantas experiencias, no a todos les queda claro cuál es el verdadero empleo de este tiktoker y constantemente se lo hacen ver entre las reacciones: “No he podido saber en qué es lo que trabajas”, suele ser una de las expresiones recurrentes y son los propios integrantes de la comunidad virtual los que se responden entre ellos: “Es que todos los días cambia de trabajo, él es muy sincero y eso a algunas personas les molesta y lo echan del trabajo”, dijo una persona en tono de broma.

Alejandro también promociona su contenido audiovisual en Instagram, donde cuenta con 106.000 seguidores, y en YouTube Shorts.

