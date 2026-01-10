Protestas en EEUU por muerte de mujer a manos del ICE

Miles de manifestantes salieron a las calles de Mineápolis el sábado para protestar contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que causó indignación en la población luego de que uno de sus agentes abatiera a una mujer de 37 años durante una redada contra migrantes.

En esta urbe del norte del país, los manifestantes portaron pancartas y corearon el nombre de la víctima, Renee Nicole Good, durante una concentración, que desafió el frío de -7 grados, en un parque cercano al lugar de la tragedia.

La movilización tuvo como consigna "ICE, fuera para siempre" y que en inglés hace un juego de palabras con el apellido de la mujer. Las protestas son promovidas en particular por el movimiento "No Kings", una red de organizaciones de izquierda opositoras a Donald Trump y que rechazan su política antiinmigración.

Al inicio de la protesta, una voz gritó: "¡Digan su nombre!". Y la multitud respondió: "¡Renee Good!".

"Nos están quitando nuestros derechos y nos estamos convirtiendo en una dictadura autoritaria", dijo Drew Lenzmeier, de 30 años, en la protesta en Mineápolis.

"Nadie está frenando al gobierno de Trump, que ahora está asesinando a ciudadanos y robando, secuestrando a seres humanos. Es hora de detener esto", añadió.

En Filadelfia, los manifestantes marcharon bajo la lluvia desde la alcaldía hasta las oficinas de ICE. También se registraron movilizaciones en Nueva York, Washington y Boston. Para el domingo se planearon más protestas.

Los organizadores informaron de más de 1.000 eventos planeados en todo el país.

La muerte el miércoles de Good, una poeta estadounidense y madre de familia, durante una redada contra inmigrantes suscitó fuertes reacciones, no solo en Mineápolis, bastión demócrata, sino entre una población preocupada por la política antiinmigración de Trump.

- "Misión de control" -

El sábado por la mañana, tres legisladoras demócratas del estado de Minnesota en la Cámara de Representantes se dirigieron a un edificio federal en las afueras de Mineápolis donde opera la policía de inmigración, entre ellas Ilhan Omar, figura de la izquierda estadounidense de origen somalí.

Pero poco después de entrar, les pidieron que se marcharan, según contaron. "Lo que ocurrió hoy es un intento flagrante de impedir que miembros del Congreso ejerzan su misión de control", lamentó Ilhan Omar.

El gobierno sostiene que el agente actuó en legítima defensa. Según la versión de la administración, Good quiso atropellar al agente implicado, Jonathan Ross, y es una "terrorista doméstica".

En un video de celular se ve a Good en el volante, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al vehículo, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga del carro, antes de que ella intente huir. Luego se escuchan disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".

La Casa Blanca ha insistido en que las imágenes dan peso al argumento de la legítima defensa. Pero desde el miércoles han circulado videos tomados por testigos que sugieren que el agente no habría estado en peligro, sino que se ve cómo Good intenta evadirlo.

En la noche del viernes, cientos de personas realizaron manifestaciones frente a hoteles de Mineápolis donde se cree que se hospedan los agentes del ICE. Veintinueve personas fueron detenidas, multadas y luego rápidamente liberadas, indicó la policía de la ciudad.

Funcionarios y residentes del estado de Minnesota han cuestionado que las autoridades locales hayan sido excluidas de la investigación del FBI sobre la muerte de Good.

De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación.