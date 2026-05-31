Pulisic rompe sequía en triunfo de Estados Unidos sobre Senegal

La selección de fútbol de Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial 2026, se impuso 3-2 este domingo a su par de Senegal en el primero de dos partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, con una gran actuación de Christian Pulisic

Pulisic, de 27 años, anotó su primer gol del 2026 y el primero con la selección de las barras y las estrellas desde noviembre del 2024

El atacante del Ac Milan aprovechó un balón al espacio de Ricardo Pepi para sacarse la marca del arquero Mory Diaw y al minuto 20 decretó el 2-0 para el combinado local en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte

Antes, Pulisic ganó por la banda izquierda y, superando la marca de dos defensores, sirvió pase para Sergiño Dest, quien de primera intención definió al borde del área chica para abrir el marcador a siete minutos de iniciado el encuentro

El seleccionador del Team Usa, el argentino Mauricio Pochettino, realizó 10 modificaciones en el inicio del segundo tiempo con el propósito de cuidar a sus jugadores y evitar lesiones

Senegal logró empatar el partido en el complemento con un doblete del ex del Liverpool, Sadio Mané, hasta que al minuto 63 Folarin Balogun anotó el gol de la victoria para los norteamericanos

Estados Unidos cerrará su etapa de preparación enfrentando a Alemania en el Soldier Field, el sábado en Chicago, mientras que Senegal hará lo propio ante Arabia Saudita en el Toyota Field en San Antonio, Texas