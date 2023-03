Qué dice el servicio meteorológico sobre la tormenta invernal los próximos días en Estados Unidos

escuchar

Dos fenómenos climáticos con posibles efectos de riesgo para la población ponen en alerta a las autoridades de Estados Unidos. Mientras que las fuertes tormentas afectan a las poblaciones de la costa oeste, intensas nevadas amenazan a las de las Llanuras Centrales, Grandes Lagos y montes Apalaches.

“Un río atmosférico traerá niveles anormales de humedad a California durante el jueves y el viernes. La combinación de fuertes lluvias y el rápido derretimiento de la nieve por debajo de los 5000 pies (1524 metros) dará lugar a riesgos de inundaciones”, anticipó el Centro de Predicción Meteorológica la tarde del miércoles en su cuenta de Twitter.

Mapa del clima en Estados Unidos para el 9 de marzo NOAA / National Weather Service

Más de 17 millones de habitantes de los estados de California y Nevada están bajo alerta por el peligro que podría generarse en zonas bajas y carreteras, según un reporte de CNN. También advirtieron que podrían volver a presentarse daños a la infraestructura, como ya sucedió en una amplia región semanas atrás, cuando cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica.

“Las precipitaciones en las elevaciones más altas pueden contribuir al derretimiento más rápido de la nieve, lo que agravaría aún más la posibilidad de numerosos casos de inundación aguas abajo”, explicó el reporte. Además de las lluvias, el Servicio meteorológico publicó numerosas advertencias sobre las ráfagas de viento, que alcanzarían más de 50 millas por hora (80 kilómetros por hora) en terrenos bajos y hasta 70 millas por hora (113 kilómetros por hora) en zonas más altas del norte y centro de California, así como partes del norte y centro de la Gran Cuenca (Nevada).

“Las temperaturas máximas del jueves seguirán inusualmente frescas en la mayor parte del oeste, con escalas generalizadas de 30°F (1° C) y 40°F (5° C) en el interior y el noroeste del Pacífico y de 50° F (10° C) en el norte y centro de California”, detalló el reporte más reciente del NWS. No obstante, también anticipó que subirán el viernes debido a la entrada de aire.

¿Dónde nevará en Estados Unidos?

Las densas capas de nieve que se han acumulado en California ahora se combinarán con lluvias Marcio Jose Sanchez - Marcio Jose Sanchez / AP

De acuerdo con el pronóstico del clima, los efectos de la tormenta de invierno implican períodos de fuertes nevadas con tasas de una pulgada (2,5 centímetros) por hora. Las mayores acumulaciones de nieve se esperan en localidades del sur de Minnesota, el sur de Wisconsin, el noreste de lowa y el extremo norte de Illinois.

El pronóstico indicó que en estas localidades podrían generarse capas de hasta ocho pulgadas (más de 20 centímetros) de espesor. “A medida que la tormenta se mueva hacia el este, es posible que caigan varias pulgadas de nieve en el norte del Atlántico Medio, incluido el norte de Ohio, el oeste de Nueva York y el noroeste hasta el centro de Pensilvania”, proyectó el Servicio Meteorológico.

El sistema que impacta en el oeste se moverá el viernes al norte de las Llanuras, lo que ocasionará probabilidades de nieve en zonas de Montana y las Dakotas, con mayor intensidad en las localidades cerca de la frontera con Canadá. También se espera algo de nieve a lo largo del corredor urbano de la Interestatal 95 (I-95) el viernes por la noche, lo que ocasionaría retrasos en los viajes de la principal autopista en la costa este de Estados Unidos.

