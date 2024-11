Qué dicen las casas de apuestas de EE.UU. sobre quién ganará la pelea Jake Paul vs. Mike Tyson

Jake Paul y Mike Tyson se verán las caras en el AT&T Stadium en una de las peleas de boxeo más esperadas del año. Luego de ser reprogramada en julio por un problema de salud del excampeón mundial pesado, el combate tendrá lugar en el recinto de Arlington, Texas, el próximo viernes 15 de noviembre. Frente a esto, las principales casas de apuestas tienen un claro favorito para llevarse la victoria.

La velada comenzará a las 20.00 hs EST y se podrá ver en vivo a través de Netflix en todas partes del mundo. Sin embargo, se espera que el enfrentamiento entre Jake Paul y Mike Tyson inicie alrededor de las 23.00 hs EST. Además, será precedido por otros combates como el de Katie Taylor vs. Amanda Serrano, Mario Barrios vs. Abel Ramos y Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes.

Quién es el favorito entre Jake Paul y Mike Tyson

Jake Paul, el influencer de 27 años que se hizo famoso gracias a sus videos de YouTube, saltó al mundo del boxeo profesional en 2019. Desde entonces, peleó contra varios exluchadores de la UFC y solo Tommy Fury, el hermano de Tyson Fury, lo pudo vencer en una decisión dividida en febrero de 2023. De esta forma, tiene un récord de 10-1, con 7 victorias por KO, y sus principales razones para ser el favorito frente a Mike Tyson son su estado físico y su juventud.

Jake Paul tiene un récord de 10-1 y sus razones para vencer a Mike Tyson son su estado físico y su juventud (Reuters) Reuters

Por su parte, Mike Tyson es toda una leyenda del boxeo de peso pesado y fue campeón mundial de la categoría en dos oportunidades. A día de hoy, tiene 58 años de edad y un récord de 50-6-0-2, con 44 victorias por KO. Sin embargo, tras su retiro en 2005, solo participó de un combate de exhibición con Roy Jones en noviembre de 2020. A pesar de sus problemas de salud, su experiencia podría ser determinante para quedarse con el triunfo ante Jake Paul.

Mike Tyson tiene un récord de 50-6-0-2 y su principal razón para derrotar a Jake Paul es su experiencia (Reuters) Reuters

Si bien presentan algunas variaciones en sus cuotas, las principales casas de apuestas ven a Jake Paul como el favorito ganar la pelea. Además, ofrecen una mayor recompensa para aquellos que consideren que se completarán todos los asaltos del combate.

A continuación, las cuotas publicadas por Bet365, Codere, Betano y Betsson de cara a la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson.

Bet365

Ganador del combate:

Jake Paul: 1.43

Mike Tyson: 2.80

Resultado del combate:

Jake Paul gana por KO, TKO o DQ: 2.50

Mike Tyson gana por KO, TKO o DQ: 3.50

Jake Paul gana por decisión o por decisión técnica: 3.60

Mike Tyson gana por decisión o por decisión técnica: 12.00

Empate o empate técnico: 10.00

Se completarán todos los rounds:

Sí: 2.37

No: 1.53

Codere

Ganador (sin empate):

Jake Paul: 1.43

Mike Tyson: 2.65

Método de victoria:

Jake Paul por KO, TKO o DQ: 2.20

Mike Tyson por KO, TKO o DQ: 3.70

Jake Paul por decisión o por decisión técnica: 3.70

Mike Tyson por decisión o por decisión técnica: 13.00

Empate: 10.00

Se completarán todos los asaltos:

Sí: 2.60

No: 1.45

Betano

Ganador:

Jake Paul: 1.50

Mike Tyson: 2.62

Forma de triunfo:

Jake Paul por KO, TKO o descalificación: 2.30

Mike Tyson por KO, TKO o descalificación: 3.60

Jake Paul por decisión o por decisión técnica: 3.90

Mike Tyson por decisión o por decisión técnica: 9.25

Empate: 10.50

¿Llegará la lucha hasta el final?:

Sí: 2.37

No: 1.53

Betsson

Ganador (sin empate):

Jake Paul: 1.45

Mike Tyson: 2.75

Método de victoria:

Jake Paul por KO, TKO o DQ: 2.20

Mike Tyson por KO, TKO o DQ: 3.50

Jake Paul por decisión o por decisión técnica: 3.60

Mike Tyson por decisión o por decisión técnica: 13.00

Empate o empate técnico: 9.00

La pelea llegará hasta el final:

Sí: 2.60

No: 1.45