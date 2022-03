Qué es de la vida de Matthew Broderick: desde su auge en la década del ‘90, hasta su refugio en el teatro

Matthew Broderick llegó a la cima de Hollywood en la década del ‘90. No solo se consagró como actor de cine, sino que además prestó su voz para la taquillera película El Rey León. Su vida personal también marchaba muy bien. En 1997 se casó con Sarah Jessica Parker, y juntos conforman uno de los matrimonios de famosos más solidos hasta la fecha. Sin embargo, algo cambió en él y con el tiempo se alejó progresivamente de las cámaras, y se refugió en el teatro. Ahora participará en Painkiller, una producción de Netflix que narra el origen de la crisis de los opioides.

Pero la historia de Broderick comenzó desde muy joven. Entró en el mundo de la actuación gracias al teatro, y en él, trabajó junto a su padre James. A lo largo de 20 años se hizo acreedor de dos premios Tony; el primero, por Mejor actor en una obra de reparto con Brighton Beach Memoirs en 1983, y el otro como Mejor actor en un musical en How to Succeed in Business Without Really Trying en 1995.

Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker se casaron en 1997 y desde ese entonces, forman uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood Archivo

Su primer trabajo en el cine fue un papel secundario en Hola, Mr. Dugan , de 1983, y paralelamente protagonizó ese mismo año el film de ciencia ficción Juegos de guerra, que se convirtió en su primer gran éxito. Ambientada en los últimos años de la Guerra Fría, interpretó a un descuidado y novato hacker informático que accidentalmente se infiltró en la computadora principal del programa de defensa nuclear estuvo a punto de desencadenar la Tercera Guerra Mundial.

En 1985 apareció en El hechizo del halcón, pero no fue sino hasta un año después que participó en la película por la que probablemente es más recordado hasta ahora: Un experto en diversiones. Matthew se transformó en un adolescente de 17 años que vivió de lleno la ausencia de sus padres por vacaciones. El film se convirtió en un clásico en la cultura cinematográfica estadounidense con mayor preponderancia en la década de los 90. No obstante, se mantiene presente, ya que inspiró la escena post-créditos de Deadpool.

En 1986, Matthew Broderick protagonizó Un experto en diversiones, un ícono de la cultura juvenil estadounidense (Crédito: SensaCine México)

Sin embargo, su vida cambió para siempre en 1987 cuando provocó un accidente automovilístico en Irlanda del Norte al conducir en el sentido contrario a la vía. En el auto viajaban Jennifer Grey, la actriz de Todo en un día con quien salía en secreto; Margaret Doherty su madre, y Anna Gallagher, otra colega. Las dos últimas perdieron la vida. Tras el fatídico episodio él logró esquivar los cargos de homicidio por conducción temeraria y lo multaron solamente por 100 libras.

Pero aquella tragedia no marcó el fin de su carrera. En la década del ‘90, se consagró como una estrella de Hollywood tras darle voz a Simba, en El Rey León. Luego le siguieron producciones como Godzilla, Election, Un loco a domicilio y El inspector Gadget, pero gran parte de ellas fueron un fracaso en taquilla.

Matthew Broderick en Godzilla en 1998 (Crédito: Twitter)

Broderick se refugió en su primer amor, el teatro, que fue desde un principio el lugar donde más cómodo se sintió. En 2001 protagonizó el musical de Broadway Los productores, y fue tan exitoso que cuatro años más tarde lo adaptaron al cine. Aunque el propio Matthew participó en la película, los resultados no fueron buenos.

Posteriormente regresó al teatro, pero de vez en cuando tuvo algún rol secundario en el cine; en 2011 participó en Un golpe de altura y en 2016 Manchester frente al mar. También incursionó en el doblaje de series y películas animadas como Bee Movie.

Al igual que muchos actores de Hollywood, Broderick está en Netflix. En 2019 estrenó Daybreak, similar a Todo en un día, pero en un mundo postapocalíptico. Y, este año, se podrá ver en Painkiller, una miniserie que narra el origen de la crisis de los opioides.