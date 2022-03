Acusan a un exempleado de Apple de estafar a la compañía por US$10.000.000

Un exempleado de Apple fue acusado de defraudar a la compañía por más de diez millones de dólares mediante sobornos, robo de equipos, evasión fiscal y lavado de dinero. Dhirendra Prasad, de 52 años, trabajó durante una década en el departamento de suministro de servicios globales de la empresa. Ahora, deberá comparecer ante la justicia californiana en los próximos días, según consignó Associated Press.

Se trata de un caso penal federal y en la demanda se alegó que Prasad se aprovechó de su posición para defraudar a la empresa en varios esquemas, que incluyeron el robo de partes y la facturación de artículos y servicios que Apple nunca recibió.

El hombre está acusado del robo de partes y la facturación de artículos y servicios que Apple nunca recibió

Recientemente, una corte californiana autorizó al Gobierno federal la incautación de cinco propiedades que tiene el acusado, así como cuentas financieras, y que en conjunto suman alrededor de cinco millones de dólares. Asimismo, y según un comunicado de prensa de la fiscalía federal de San José, el Estado busca quedarse con esos bienes que son producto del delito.

De acuerdo con Associated Press, Prasad deberá comparecer el 31 de marzo ante el tribunal para hacer frente a los cargos de conspiración con el fin de cometer fraude, lavado de dinero y evasión fiscal.

De acuerdo con la demanda, el hombre facturó por bienes y servicios que Apple jamás recibió

En ese sentido, otras voces podrían agravar la situación del hombre, ya que dos propietarios de empresas proveedoras -que hacían negocios con Apple- admitieron que colaboraron con Prasad para cometer fraude y lavar dinero.

Si bien el lavado de dinero y la evasión fiscal se castigan con penas de entre 5 y 20 años, la discrecionalidad de los jueces hace que la mayoría de las personas condenadas reciban sanciones menores a la pena máxima.

Apple demandó a un exempleado por robar secretos comerciales para un periodista

Las demandas como las de Prasad no son las únicas que la empresa presenta con frecuencia. En 2021 denunciaron a un exempleado por robar y filtrarle secretos comerciales a un periodista con el objetivo de recibir una cobertura de prensa especial para su startup.

Según consignó Business Insider, Apple demandó a Simon Lancaster, un hombre que trabajó por más de 11 años como ingeniero y diseñador de materiales avanzados. La compañía alegó que “abusó de su posición y confianza dentro de la estructura” para hacerse de información sensible.

Luego de dejar Apple en 2019, Lancaster trabajó en Arris Composites, otra empresa de tecnología. De acuerdo con voceros de esa firma, se sorprendieron de los cargos contra el hombre, y a la vez informaron que ya no era empleado de ellos.

Apple demandó a Simon Lancaster por filtrar secretos comerciales de la compañía a un periodista Shutterstock - Shutterstock

Según la demanda, en 2018 Lancaster comenzó a compartir mensajes con un periodista, cuyo nombre no se reveló. Durante un tiempo, el hombre filtró información acerca de hardware todavía no lanzado al mercado, cambios en productos que aún no se avisaban, y productos futuros que tampoco habían sido anunciados.

Si bien se trató de una filtración de secretos comerciales, Lancaster “la vendió” al periodista a cambio de que este investigara acerca de un producto de hardware que se rumoreaba que “no sería beneficioso” para el emprendimiento en el que trabajaba. Además, pretendía que si lograba recaudar un millón de dólares para financiarse, quería que los medios retrataran “la historia de un veterano de diseño que trabajó durante 12 años en Apple para luego crear su propia startup”.