¿Qué es el movimiento 4B que es tendencia en EE.UU. tras la victoria de Trump?

Durante las horas posteriores a la reelección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos, empezó a resurgir el interés de las mujeres por el movimiento feminista 4B. En redes sociales comenzó a circular mucha información sobre esta corriente que surgió en Corea del Sur entre el año 2015 y 2016.

Según CNN, existe un gran sector de mujeres estadounidenses que repudian la elección Trump como presidente y decidieron impulsar este movimiento en Estados Unidos. Esto se debe en gran medida a que quien tendrá su segundo ciclo en la casa blanca fue hallado culpable de abuso sexual y tuvo influencias para la revocación de las protecciones del derecho al aborto en años anteriores.

“Hemos suplicado y mendigado por la seguridad de los hombres y hemos hecho todo lo que se suponía que debíamos hacer, y aun así nos odian”, dijo Ashli Pollard, una mujer de 36 años que reside en St. Louis. “Así que si nos van a odiar, entonces haremos lo que queramos”, remarcó.

Un gran sector de mujeres estadounidenses que repudian la elección Trump como presidente y decidieron impulsar este movimiento en Estados Unidos (imagen ilustrativa) Freepik

¿Qué es el movimiento 4B?

El movimiento 4B surgió como un movimiento feminista en Corea del Sur entre el año 2015 y 2016 como repuesta a la desigualdad de género que existe en la sociedad surcoreana. Las siglas de este movimiento es la abreviación de cuatro expresiones coreanas: bihon ,bichulsan, biyeonae, bisekseu. Su traducción al español significan “no casarse”, “no tener hijos”, “no salir con alguien” y “no tener sexo con hombres”.

El feminismo y la brecha de género fueron temas muy polémicos en Corea del Sur, no solo por la violencia física o psicológica que las mujeres reciben por parte de algunos hombres, sino que también por la desventaja que sufren ante los ojos del sistema. Así lo confirman los datos de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico: las mujeres ganan un tercio menos que los hombres y no ocupan puestos directivos o de alto nivel.

“Creo que mucha gente se identifica con los sentimientos que hay detrás de él”, dijo Ju Hui Judy Han, profesora adjunta de estudios de género en la Universidad de California en Los Ángeles. ”Cuando hay una violencia tan generalizada contra las mujeres, hay tanta discriminación y desigualdad sistémica, cuando hay tantas cosas que dificultan el matrimonio, el parto y la crianza de los hijos, ¿por qué y como podría alguien imaginar casarse o dar a luz?”, reflexionó.

El movimiento 4B en Estados Unidos

El movimiento 4B surgió como un movimiento feminista en Corea del Sur entre el año 2015 y 2016 como repuesta a la desigualdad de género que existe en la sociedad surcoreana (imagen ilustrativa) Freepik

Si bien el movimiento 4B en Corea del Sur desapareció de las portadas de los medios de comunicación, recientemente la prensa estadounidense comenzó a hacer énfasis en esta corriente ante la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. “Muchos de nosotros, heterosexuales o no, homosexuales o no, casados o no, nos encontraremos en la misma situación, lidiando con instituciones opresivas y violenta”, afirmo Han.

“Si presionas a la gente lo suficiente, se acaban”, dice. “¿Cómo afectará eso a la política? Ya veremos”, comentó Pollard, una mujer que desde 2022 eligió estar sola y no salir más con hombres. Además, agregó: “Creo que las mujeres y su alegría van a ser algo que ya no se puede pasar por alto. Las mujeres se están eligiendo a sí mismas en masa”.

“No se si los hombres van a cambiar su forma de actuar. No sé como va a resultar esto”, comentó Alexa Vargas, una joven de 26 oriunda de Boston que dejó de relacionarse con hombre debido a relaciones poco saludables. “Mi objetivo en la vida y en este movimiento es proteger a las mujeres jóvenes y a las niñas”.

Todavía es muy prematuro para poder saber si el movimiento 4B podrá tener éxito en Estados Unidos a pesar de su creciente número de seguidoras. Sin embargo, el revuelo que se generó en las redes sociales, provocó que muchas mujeres jóvenes planeen comprometerse con esta lucha.