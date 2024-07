Qué es la Luna del Ciervo y cuándo podrá observarse: el paso a paso para tomarle las mejores fotos

Escuchar

De ciervo, de trueno, de heno y de salmón, la luna llena de julio ha cautivado el interés de las personas a lo largo de miles de años, por eso se la conoce con tantos nombres distintos, según la época y la tradición cultural que se tome en cuenta. Lo cierto es que, en 2024, la noche del 21 de julio será el momento más oportuno para observarla, solo un rato después de que caiga el Sol, momento en que el satélite desplegará todo su majestuoso brillo y tamaño para maravillar a quienes alcen los ojos al cielo desde América del Norte, ya que estará en su fase de máxima plenitud y proximidad a la Tierra (perigeo).

Pese a la importancia y expectativas que el fenómeno posee, la Luna llena de Ciervo no es una superluna, sino en realidad la última luna regular que se podrá observar en su fase llena, previamente a la llegada de una sucesión de cuatro superlunas que se relevarán a partir de agosto y hasta noviembre, con un intervalo de 29,53 días llamado mes sinódico, según explican desde la NASA . Este año la próxima luna llena después de la Luna de Ciervo será la Luna de Esturión, que llegará el lunes 19 de agosto.

Como toda luna llena, la de Ciervo se produce porque el satélite natural se encuentra ubicado en el lado opuesto del Sol, con relación a la Tierra y queda completamente iluminado.

Como toda luna llena, la de Ciervo se produce porque el satélite natural se encuentra ubicado en el lado opuesto del Sol en relación a la Tierra y queda completamente iluminado

Qué cambios trae la luna llena

Más allá del placer que brinda a quienes disfrutan de la observación de los fenómenos astronómicos, la luna de Ciervo puede causar algunos problemas en las zonas costeras por su influencia en las mareas debido al aumento de la atracción gravitatoria entre la Tierra y el satélite. Además, según alertan los meteorólogos, hay que tener especial cuidado si su llegada coincide con un momento de oleaje alto o de una marea ciclónica, por la tendencia a la baja de la presión atmosférica sobre las áreas involucradas.

De hecho, uno de sus nombres, Luna de Salmón, refiere en parte a ese fenómeno, ya que según plantean los expertos este nombre fue acuñado por la tribu amerindia tlingit, en torno a que su aparición y la aceleración de las corrientes, era signo de que los salmones volverían a la zona donde habitaba la tribu, dando apertura a la temporada de pesca.

En cuanto al más difundido, Luna de Ciervo, se debe a la coincidencia entre su aparición y el comienzo del crecimiento de las astas de los machos de esa especie. Finalmente, quienes la llamaron Luna de Frambuesa, fueron las tribus nativas americanas algonquina y ojibwe, para celebrar el inicio de la temporada de cosecha de ese fruto.

Cómo observarla desde América del Norte

No se requiere ninguna preparación ni artefacto especial para poder disfrutar plenamente del fenómeno

Quienes más allá de los nombres quieran contemplar el fenómeno, no tendrán que realizar ninguna preparación especial para cumplir su objetivo. No es necesario contar con telescopios ni con binoculares, aunque quienes los posean pueden utilizarlos sin riesgos para la vista. Además, si por cualquier circunstancia el domingo 21 no se puede encontrar un momento para observarla, los expertos plantean que la luna aparecerá brillante y llena también el sábado 19 y el lunes 22 de julio.

Cinco claves para sacar las mejores fotos de la Luna de Ciervo con el celular

En general, observar en 2024 también es tomar fotos, por eso desde el Centro Astronómico Tiedra han generado una pequeña guía para optimizar los resultados que se obtengan cuando la fotografía va a ser tomada con un celular convencional.

Estabilizar el teléfono. No es necesario tener un trípode, con apoyarlo sobre algo estable bastará.

No es necesario tener un trípode, con apoyarlo sobre algo estable bastará. Componer la imagen. Buscar objetos de primer plano para enmarcar la Luna y dar contexto.

Buscar objetos de primer plano para enmarcar la Luna y dar contexto. Apagar el flash y enfocar la cámara en la Luna , no en el cielo.

, no en el cielo. Reducir el brillo para evitar una imagen blanca borrosa y apagada.

para evitar una imagen blanca borrosa y apagada. Evaluar la utilidad del zoom. Algunos teléfonos tienen un zoom óptico genuino, pero otros tienen zoom digital y solo realizan un recorte. Es importante tomar algunas imágenes de prueba para verificar si el zoom ayudará o no con la imagen de la Luna.

LA NACION

Temas Astronomía