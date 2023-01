Qué es no binario, el término por el que Camilo y Evaluna respondieron dichos sobre Índigo

escuchar

Camilo y Evaluna son artistas que, además de llevar sus carreras profesionales en conjunto, y por separado, mantienen al día a sus seguidores acerca de su vida personal. A través de redes sociales, este matrimonio comparte con frecuencia sus vivencias. En 2021, anunciaron el embarazo de la cantante y, en abril del año pasado, le dieron la bienvenida a Índigo, la primera hija de ambos. Recientemente, fueron noticia de nuevo cuando se relacionó el término “no binario” con la pequeña.

Desde el inicio del embarazo, los dos cantantes tomaron la decisión de no conocer el sexo biológico del bebé y esperar hasta su nacimiento para hacerlo. En ese orden, anunciaron el nombre que eligieron: Índigo, el cual no tardó en volverse un trending topic en redes sociales.

En abril del año pasado, Camilo confirmó el nacimiento de índigo (Foto: Captura Instagram/@camilio)

Ese fue precisamente el título que le pusieron al video que compartieron en octubre de 2021, como un guiño al nombre elegido. Índigo hace referencia a aquello originario o procedente de la India, pero también es el nombre de un color entre el azul y el violeta. Además, se refiere a un estado elevado de la evolución del ser humano.

Si bien en aquel momento el matrimonio no reveló más detalles y de allí en adelante se la vio a Evaluna lucir con emoción e ilusión el crecimiento de su panza, lo que sí se supo es que Índigo es un nombre que se utiliza tanto para niñas como para niños.

El mensaje de Camilo en su cuenta de Twitter de Índigo Twitter/@CamiloMusica

No obstante, el sexo biológico se diferencia del término “no binario”, el que se asoció a la hija de los artistas. Días atrás, Camilo publicó en su cuenta de Instagram un mensaje al respecto, en el cual se pronunció acerca de las afirmaciones sobre la decisión de la pareja de criar a la pequeña fuera de la rama tradicional de géneros, es decir, masculino y femenino.

Se entiende por “no binario” la denominación que se aplica a las personas que asumen o eligen una identidad de género que no se encuentra dentro de las dos clases mencionadas anteriormente. De esa manera, bajo el alcance de esta definición entra en discusión el término “autopercepción”, que se escucha con frecuencia desde hace unos años y bajo el cual existiría un tercer género, ajeno a la dicotomía entre masculino y femenino. Asimismo, el género no binario tampoco coincide necesariamente con el sexo biológico y tampoco con la orientación sexual.

Camilo opinó acerca de los rumores sobre la crianza de Índigo bajo el género no binario Twitter/@CamiloMusica

Debido a la cantidad de comentarios que Camilo y Evaluna recibieron al respecto, el cantante publicó: “Hace varios días hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria”, comenzó, y agregó: “Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral, porque hasta el día que nació supimos su sexo”.

“Nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y juicio que recibimos”, continuó.

Más adelante, Echeverry añadió que respetaban a aquellos que tomaban la decisión de hacerlo, pero que ese no era el caso de ellos. De esa manera, desmintió que la crianza de Índigo, hasta el momento, estuviera relacionada con el género binario.

No obstante, se dirigió a la comunidad LGBTQ+ y expresó su empatía hacia aquellos que eran “señalados, juzgados y condenados” en razón de su identidad de género. También manifestaron que pensaban no decir nada al respecto, pero que no solo opinaron acerca de su hija, sino también del estado de su matrimonio. Por último, hizo un llamado al respeto y pidió que todos se “abrazaran en medio de las diferencias”.

