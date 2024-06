Qué implica la medida que firmó Joe Biden: impacta a los migrantes indocumentados que buscan asilo en EE.UU.

Escuchar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes nuevas acciones que impedirán que los migrantes que crucen la frontera sur de forma ilegal reciban asilo. Con la firma del mandatario, se confirma el plan que habían adelantado algunos allegados a la Casa Blanca, quienes en declaraciones a diversos medios explicaron que el líder de la nación esperaría a que se dieran los resultados de las elecciones presidenciales de México para dar el aviso.

En un comunicado, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer las acciones ejecutivas que estarán vigentes cuando los altos niveles de encuentros entre migrantes y autoridades en la frontera sur excedan la capacidad de generar consecuencias oportunas, como sucede en la actualidad con la crisis migratoria que preocupa a los gobernadores de diversos estados del país.

La medida proporciona autoridad temporal de emergencia para que el presidente de EE.UU. cierre la frontera cuando el sistema esté abrumado AP/Darío López-Mills

Dichas acciones harán que sea más fácil para los oficiales de inmigración expulsar a aquellos que no son elegibles para quedarse y reducirán la carga a los agentes de la Patrulla Fronteriza, explicaron. Además, el gobierno de Biden advierte que deben ser claros en un punto: “Esto no puede lograr los mismos resultados que la acción del Congreso y no proporciona el personal crítico ni los fondos necesarios para asegurar aún más nuestra frontera sur. El Congreso aún debe actuar”.

EE.UU. prohibirá que los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur reciban asilo

El presidente Biden emitió la proclamación bajo las secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que suspende la entrada de extranjeros que crucen ilegalmente la frontera sur hacia Estados Unidos. Dicha proclamación va acompañada de una norma final provisional de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que restringe el asilo para aquellos no ciudadanos.

El presidente estadounidense Joe Biden sale de la iglesia católica St. Edmond en Rehoboth Beach, Delaware Susan Walsh - AP

Estas acciones estarán vigentes cuando la frontera sur se vea colapsada y facilitarán que los funcionarios de inmigración expulsen rápidamente a personas que no tienen una base legal para permanecer en el país. De acuerdo con The New York Times, las restricciones entran en vigor una vez que el promedio de siete días de cruces diarios llega a 2500, cifra que fue superada en estos días.

La frontera se reabriría a los solicitantes de asilo solo cuando el número de cruces disminuya significativamente. La cifra tendría que mantenerse por debajo de un promedio diario de 1500, durante siete días seguidos, y se reabriría a los inmigrantes dos semanas después.

Por su parte, el comunicado de la Casa Blanca señala que estas acciones no son permanentes y se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionar de forma segura y eficaz las operaciones fronterizas.

El presidente Joe Biden una medida para cerrar la frontera sur con México (AP Foto/Evan Vucci) Evan Vucci - AP

Las medidas también incluyen excepciones humanitarias similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado en el Senado, como aquellas destinadas a niños no acompañados por adultos o víctimas de trata.

Deportación automática

Altos funcionarios de la administración dijeron este martes en una llamada con periodistas que los inmigrantes que no cumplan con el requisito de tener un “temor creíble” cuando soliciten asilo serán inmediatamente deportados, y anticipan que se expulsará a esos individuos “en cuestión de días, sino de horas”.

Las organizaciones que se oponen a la medida de Joe Biden

La American Civil Liberties Union (ACLU), escribió en su cuenta de X: “La administración Biden acaba de anunciar una orden ejecutiva que restringirá severamente el derecho legal de las personas a solicitar asilo, poniendo en riesgo decenas de miles de vidas. Esta acción adopta el mismo enfoque que la prohibición de asilo de la administración Trump. Impugnaremos esta orden en los tribunales”.

