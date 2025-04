De US$100 a US$500: así son las multas para quienes no presentaron la declaración de IRS

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos llegó a su fin el pasado 15 de abril, por lo que aquellas personas que no presentaron el trámite podrían tener sanciones. El IRS impone una multa llamada Failure to File Penalty a los contribuyentes que no entregan su declaración federal de impuestos dentro del plazo establecido.

Las multas para quienes no presentaron su declaración de IRS

La multa por no presentar la declaración de impuestos federales en EE.UU. es una penalización que el IRS impone a quienes no entregan su declaración antes de la fecha establecida, incluso si no puede pagar el total adeudado.

El IRS impone multas por no presentar la declaración a tiempo. Foto: Freepik

Esta multa equivale al 5% del impuesto no pagado por cada mes o parte del mes de retraso, hasta llegar a un máximo del 25%. Si el retraso supera los 60 días, se aplica una multa mínima adicional.

Cómo se calcula la multa por evadir el IRS

La multa que aplica el IRS por no presentar la declaración de impuestos puede ser considerable. Esta penalización se calcula como el 5% del impuesto que no fue pagado a tiempo, por cada mes o fracción de mes que pase desde la fecha límite sin que se presente la declaración.

Además, si el retraso en la presentación supera los 60 días, se impone una multa mínima que, para el año fiscal 2024, fue de $485 o el 100% del impuesto no pagado, lo que sea menor. Este tipo de sanción puede aplicarse incluso si el contribuyente no tenía la intención de evadir impuestos, y su acumulación puede incrementar significativamente la deuda total.

Una multa de 5% mensual se acumula por no presentar, ¡y puede llegar hasta el 25%! Foto: Freepik

Si además de no presentar la declaración el ciudadano tampoco pagó los impuestos adeudados, el problema se agrava porque el IRS puede aplicar dos multas diferentes al mismo tiempo: una por no presentar y otra por no pagar. La multa por no presentar es más alta: equivale al 5% mensual del monto pendiente, mientras que la multa por no pagar es del 0.5% mensual.

Ambas se acumulan de forma simultánea y pueden representar una carga significativa si no se resuelven a tiempo. Si se siguen acumulando, pueden llegar hasta un máximo combinado del 47.5%, sumando las penalizaciones e intereses.

Cómo evitar las multas por no presentar la declaración de impuestos

En algunos casos, la multa por no presentar el IRS, se puede evitar o reducir esta multa. Se permite solicitar una exoneración si la persona puede demostrar que no realizó la declaración debió a una causa razonable, como una emergencia médica, un desastre natural u otras circunstancias fuera del control humano.

Si no se paga a tiempo, las multas por no presentar y no pagar se suman. Foto: Freepik

También existe la posibilidad de alivio automático si la persona solicitante tiene buen historial de cumplimiento. Es fundamental presentar la solicitud con la documentación adecuada para acreditarlo.

Cómo disputar una multa en EE.UU. por IRS

Si la persona multada de acuerdo con el valor impuesto por el IRS, tiene derecho a disputarla. Para hacerlo, debe llamar al número de teléfono gratuito que aparece en la parte superior de la carta o aviso que recibió, o bien escribir una carta en la que se explique claramente por qué se considera que la multa debe ser reconsiderada.

Es importante que el interesado incluya cualquier documento que respalde el caso, y que se firme la carta antes de enviarla a la dirección indicada en el aviso. Cada uno de los interesados en disputar la multa debe asegurarse de tener a mano la carta original, los detalles del monto que desea impugnar y una justificación específica para cada una.

En caso de no poder pagar la multa

Si el afectado necesita más tiempo para preparar la declaración de impuestos, puede solicitar una prórroga. Sin embargo, es importante recordar que esta prórroga solo se aplica para la presentación, no para el pago, por lo que si no se puede pagar el total adeudado, se deberá establecer un plan de pagos para abonar en cuotas.

Esto podría ayudar a reducir las multas a futuro. Si se necesita asistencia o más información sobre cómo proceder, los ciudadanos pueden llamar al número que aparece en el aviso que recibió o buscar ayuda telefónica si no obtuvo una notificación.

LA NACION