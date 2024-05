Qué partidos de la Copa América 2024 se jugarán en Charlotte, Carolina del Norte

Escuchar

El Bank of America Stadium es una de las 14 sedes oficiales de la Copa América 2024 en Estados Unidos. El estadio, ubicado en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, albergará en julio importantes partidos de la competición de fútbol más importante a nivel continental. En específico, en ese recinto se jugará una de las dos semifinales del certamen, así como también el compromiso por el tercer puesto.

Inaugurado en 1996, el Bank of America Stadium es uno de los estadios deportivos más antiguos de los que se utilizarán para el desarrollo del certamen, organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). En un principio, se llamaba Ericsson Stadium, ya que el sponsor era la empresa de telecomunicaciones sueca LM Ericsson. En 2004, la compañía de servicios financieros Bank of America, con sede en Charlotte, compró los derechos del nombre, por eso algunos fanáticos lo llaman “BOA”, “The Bank” o “PoundTown”.

Con una capacidad de 74.500 espectadores, es la casa de los Carolina Panthers de la National Football League (NFL) y, desde 2022, de Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS) de EE.UU. Rodeado de los edificios de la ciudad más poblada de Carolina del Norte, su costo de construcción alcanzó los casi US$250 millones. Cada una de las entradas del estadio está flanqueada a ambos lados por dos características y gigantescas estatuas de panteras de bronce.

El Bank of America Stadium está ubicado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte Instagram @bofastadium

La fortaleza turquesa, ubicada en 800 S Mint Street, fue sede de la Copa de Oro de la Concacaf en 2015 y de algunos partidos de fútbol internacionales amistosos entre selecciones o clubes europeos. También recibió shows de talla mundial como el de The Rolling Stones en su gira Bridges To Babylon Tour, en 1997.

Los partidos de la Copa América 2024 en el Bank of America Stadium: semifinales y tercer puesto

Aunque en el Bank of America Stadium no se jugará ningún partido por la fase de grupos de la Copa América 2024, sí albergará otros duelos de gran relevancia. El primero será una de las dos semifinales del torneo, el miércoles 10 de julio a las 20 hs Eastern Daylight Time (EDT). A pesar de que no están definidos los equipos que jugarán en esa instancia, las entradas ya están a la venta en la plataforma Ticket Master y sus precios oscilan entre los US$167 y US$3695, según la ubicación. La otra semifinal será un día antes en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Nueva Jersey.

Así se ve por dentro el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte Conmebol

El segundo partido que se llevará a cabo en el Bank of America Stadium será el sábado 13 de julio a las 20 hs EDT, un día antes de la gran final. Allí, se enfrentarán los perdedores de las dos semifinales para definir quién se quedará con el tercer puesto en el podio de la Copa América 2024. Los tickets ya pueden adquirirse desde los US$95 hasta los US$4000, según la ubicación.

Copa América 2024: el calendario completo con todos los partidos

Grupo A

20/6: Argentina vs. Canadá (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). 21/6: Perú vs. Chile (AT&T Stadium, Arlington).

(AT&T Stadium, Arlington). 25/6: Chile vs. Argentina (MetLife Stadium, Nueva Jersey).

(MetLife Stadium, Nueva Jersey). 25/6: Perú vs. Canadá (Children’s Mercy Park, Kansas City).

(Children’s Mercy Park, Kansas City). 29/6: Argentina vs. Perú (Hard Rock Stadium, Miami).

(Hard Rock Stadium, Miami). 29/6: Chile vs. Canadá (Exploria Stadium, Orlando).

Grupo B

22/6: México vs. Jamaica (NRG Stadium, Houston).

(NRG Stadium, Houston). 22/6: Ecuador vs. Venezuela (Levi’s Stadium, Santa Clara).

(Levi’s Stadium, Santa Clara). 26/6: Ecuador vs. Jamaica (Allegiant Stadium, Las Vegas).

(Allegiant Stadium, Las Vegas). 26/6: Venezuela vs. México (SoFi Stadium, Inglewood).

(SoFi Stadium, Inglewood). 30/6: Jamaica vs. Venezuela (Q2 Stadium, Austin).

(Q2 Stadium, Austin). 30/6: México vs. Ecuador (State Farm Stadium, Glendale).

Grupo C

23/6: Estados Unidos vs. Bolivia (AT&T Stadium, Arlington).

(AT&T Stadium, Arlington). 23/6: Uruguay vs. Panamá (Hard Rock Stadium, Miami).

(Hard Rock Stadium, Miami). 27/6: Uruguay vs. Bolivia (MetLife Stadium, Nueva Jersey).

(MetLife Stadium, Nueva Jersey). 27/6: Panamá vs. Estados Unidos (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

(Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). 1/7: Estados Unidos vs. Uruguay (GEHA Field Stadium, Kansas City).

(GEHA Field Stadium, Kansas City). 1/7: Panamá vs. Bolivia (Exploria Stadium, Orlando).

Grupo D

24/6: Brasil vs. Costa Rica (SoFi Stadium, Inglewood).

(SoFi Stadium, Inglewood). 24/4: Colombia vs. Paraguay (NRG Stadium, Houston).

(NRG Stadium, Houston). 28/6: Brasil vs. Paraguay (Allegiant Stadium, Las Vegas).

(Allegiant Stadium, Las Vegas). 28/6: Colombia vs. Costa Rica (State Farm Stadium, Glenadle).

(State Farm Stadium, Glenadle). 2/7: Brasil vs. Colombia (Levi’s Stadium, Santa Clara).

(Levi’s Stadium, Santa Clara). 2/7: Costa Rica vs. Paraguay (Q2 Stadium, Austin).

El calendario oficial de la Copa América 2024 publicado por Conmebol Conmebol

Cuartos de final

5/7: 1A vs. 2B (NRG Stadium, Houston).

5/7: 1B vs. 2A (AT&T Stadium, Arlington).

6/7: 1C vs. 2D (Allegiant Stadium, Las Vegas).

6/7: 1D vs. 2C (State Farm Stadium, Glendale).

Semifinales

9/7: juegan los dos ganadores de los primeros dos partidos de la fase anterior (MetLife Stadium, East Rutherford).

10/7: juegan los dos ganadores de los últimos dos partidos de la fase anterior (Bank of America Stadium, Charlotte).

Tercer puesto

13/7: entre los dos perdedores de las semifinales (Bank of America Stadium, Charlotte).

Final

14/7: entre los dos ganadores de las semifinales (Hard Rock Stadium, Miami Gardens).

