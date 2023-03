Qué pasó con el banco de Silicon Valley y cómo impacta a EE.UU.

escuchar

California tiembla y no es precisamente porque el estado se encuentre dentro de una importante falla tectónica. El jueves pasado, el Silicon Valley Bank registró la mayor retirada de depósitos de un banco en la historia reciente de Estados Unidos. En tan solo diez horas desaparecieron de sus libros de contabilidad 42 mil millones de dólares, el equivalente a más de un millón de dólares por segundo. Se trata de la mayor fuga de depósitos de una entidad bancaria desde 2008, cuando los clientes de Washington Mutual reclamaron cerca de US$16.700 millones en diez días.

El domingo, el Departamento del Tesoro dio la orden a la Corporación Federal de Garantía de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) de garantizar los fondos de los clientes del banco, a los cuales podrían acceder a partir de este lunes. El objetivo es que no se pierda la confianza en el sistema bancario estadounidense.

De acuerdo con un comunicado en conjunto del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la FDIC, los clientes podrán ingresar a sus cuentas: “Los depositantes tendrán acceso a todo su dinero a partir del lunes 13 de marzo. Ninguna pérdida asociada a la resolución de Silicon Valley Bank correrá a cargo del contribuyente”. No obstante, hicieron énfasis en que los accionistas y algunos deudores no garantizados no estarían protegidos.

El Silicon Valley Bank es una entidad financiera con una importante cartera de clientes entre las startups tecnológicas, empresas de capital de riesgo y empleados bien remunerados del sector de la tecnología. La mayor parte de los depósitos de esta institución eran en cuentas empresariales con saldos muy por encima del límite asegurado de 250 mil dólares. Además, ocupaba el décimo sexto lugar en la lista de bancos más grandes del país.

El colapso de este banco provocó que más de 150 mil millones de dólares en depósitos quedaran ahora congelados en quiebra, lo que significa que las startups y otros negocios podrían no tener acceso a su dinero por mucho tiempo.

Frente a este escenario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó a través de sus redes sociales que se sentía “complacido por la rápida solución que se tomó y que protegía a los trabajadores, pequeños empresarios, contribuyentes, contribuyentes y a todo el sistema financiero”.

En ese orden, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, Biden expresó que “el pueblo estadounidense y las empresas estadounidenses podían confiar en que sus depósitos bancarios estarían allí cuando los necesitaran”.

Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió un comunicado en el que apoyó el mensaje de Biden y manifestó que las acciones del gobierno estadounidense no solo “calmarían los nervios, sino que tendrían un impacto profundo en el estado”.

A pesar del pánico generado en Silicon Valley, no hay indicios de que el colapso del banco pueda conducir a una crisis similar a la que Estados Unidos vivió en 2008. El sistema bancario del país se encuentra en buena forma, cuenta con más capital que en cualquier otro momento de su historia y se ha sometido a diversas pruebas que demuestran que el sistema en general podría resistir incluso a una recesión económica significativa, según consignó Associated Press.

