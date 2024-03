Escuchar

El periodista mexicano Jaime Barrera Rodríguez desapareció la tarde del lunes en los alrededores de Guadalajara, en Jalisco. El comunicador, de 56 años, salió de la radio donde trabajaba sobre las 14 hs, según las imágenes difundidas en las que se le ve por última vez, y luego se le pierde el rastro. Sobre la noche, su familia pidió ayuda para localizarlo y los mecanismos de búsqueda se activaron. Itzul Barrera, su hija, confirmó este miércoles que su padre ya había sido localizado y ya estaba de vuelta en casa. Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la noticia durante su conferencia de prensa matutina.

Entrada la noche, las autoridades hallaron la camioneta del periodista abandonada en Zapopan, en la zona conurbana de la ciudad. Como era usual, Barrera Rodríguez tenía por la noche previsto participar en su programa de noticias por televisión, pero nunca llegó. La hipótesis oficial, hasta el momento, es que ha sido secuestrado al salir del trabajo.

Itzul Barrera, hija de Jaime Barrera Rodríguez, denunció la desaparición de su padre a través de sus redes sociales X/@itzulbarrera

La Fiscalía de Jalisco informó este martes que la línea de investigación apunta a que el periodista fue privado de la libertad de manera violenta al salir de las oficinas de la radio. La investigación llevaba a cabo hasta ahora señala que son entre tres y cuatro personas las que supuestamente abordaron al comunicador en un auto tipo SUV. Al menos uno de los atacantes llevaba un arma larga, detalló el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez Ruiz.

La dependencia hizo el seguimiento del auto de Barrera Rodríguez a través de las cámaras de la ciudad, hasta llegar a la colonia donde apareció luego abandonado. De acuerdo al fiscal, tienen placas y detalles del vehículo en el que se movían los secuestradores, aunque no ha querido hacerlo público. Méndez Ruiz ha agregado que desconoce si el comunicador tenía alguna amenaza.

Amigos, familiares y compañeros periodistas se reúnen para exigir que el gobierno encuentre al periodista Jaime Barrera en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 12 de marzo de 2024 ULISES RUIZ - AFP

Una de las primeras en lanzar un grito de ayuda fue Itzul Barrera, la hija del comunicador. “Mi papá, el mejor periodista de este estado, está desaparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él, por favor les pido que difundan”, publicó sobre las 22 hs del lunes en redes sociales. Luego vino la ficha de búsqueda, publicada por la Comisión de Búsqueda estatal. Allí describían que Barrera Rodríguez vestía, en el momento de su desaparición, camisa blanca, saco y pantalón beige y zapatos negros. “Si tienes información que aporte a su paradero, escríbenos o llama al 33-3145-6314″, se lee junto a la descripción física del famoso periodista local.

Las últimas imágenes en las que se le ve a Barrera Rodríguez las difundió la periodista Becky Reynoso por X, antes Twitter. En un video muy corto se le ve salir al comunicador sobre las 14 hs de la radio donde acaba de terminar su programa, en la colonia Jardines de San Ignacio, en Zapopan. Según dijo Reynoso, el hombre iba a “reunirse a comer con sus hijos”, pero nunca llegó. Desde entonces, su familia no le ha podido contactar.

Personal forense y policías de investigación inspeccionan evidencia encontrada en el auto del periodista mexicano Jaime Barrera, el cual fue localizado luego de su desaparición en Zapopan, Estado de Jalisco, México, el 12 de marzo de 2024 ULISES RUIZ - AFP

Barrera Rodríguez conduce a diario un programa de radio noticioso en la emisora Líder informativo, entre las 13 y 14 hs. De ese trabajo fue del que se le vio salir el lunes a la tarde antes de desaparecer. Por la noche conduce el noticiero nocturno de Televisa en Jalisco junto a la periodista Trini Rodríguez, programa al que nunca llegó. Además, participa semanalmente en un programa en Canal 44, de la Universidad de Guadalajara, como parte de una mesa de opinión política; y es columnista en El Informador.

Algunos de sus colegas, que prefieren no difundir su nombre, aseguran a este periódico que no se ha tenido comunicación con él desde las 14 hs del lunes. Le describen como “un periodista valiente” que hablaba de temas delicados y como un profesional serio que no se dejaba amedrentar por las presiones políticas. Señalan que a lo largo de su carrera mantuvo relaciones tensas con el poder, debido a su trabajo. Barrera Rodríguez hizo periodismo de investigación durante muchos años para el Grupo Reforma y llegó a ser director de Milenio en Jalisco.

Itzul Barrera, hija de Jaime Barrera Rodríguez, informó que su padre apareció este miércoles X/@itzulbarrera

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero”, publicó por la noche del lunes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. “Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, agregó.

Menos de una hora después de ese mensaje, se supo que las autoridades habían encontrado el vehículo, una camioneta Fiat Fastback gris modelo 2024. El hallazgo se dio en la colonia Fovissste sector I, también en Zapopan. El auto se encontraba abandonado y no había rastro de su conductor. Miembros de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participaron del operativo con el vehículo. Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado más información sobre la desaparición del periodista.

Una de las primeras imágenes de Jaime Barrera Rodríguez luego de ser encontrado X/@alfonso_marquez

Quien sí habló del tema, de manera muy escueta, fue el presidente. Andrés Manuel López Obrador dijo el martes en su conferencia matutina que estaban trabajando en la búsqueda de Barrera Rodríguez, que es el padre de una “compañera del movimiento”. Itzul Barrera es candidata a diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Jalisco. Sin embargo, el mandatario señaló que no podía dar más detalles de la investigación todavía. La mujer convocó además a concentrarse el martes a la tarde en Guadalajara para pedir por la aparición del periodista. “Papi, vas a regresar”.

Luego de una búsqueda exhaustiva, Barrera Rodríguez fue hallado con vida la madrugada de este miércoles, hecho que su hija a través de sus redes sociales. “Mi papá ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos. Gracias, gracias”, publicó en X.

Georgina Zerega

Temas México