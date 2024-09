Quién es el argentino que hizo dominadas sobre un río infestado de cocodrilos en Centroamérica

Gerónimo Arias, conocido en las redes sociales como Gero Arias, es un influencer argentino que recientemente llevó su fanatismo por los desafíos físicos a un extremo peligroso. Con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, Gero decidió realizar dominadas en un escenario poco convencional: un puente sobre el río Tárcoles en Costa Rica, famoso por su abundante población de cocodrilos.

El intento, que prometía ser épico, fue interrumpido por la policía. Esto evitó lo que podría haber sido una tragedia.

Reto extremo: día 238

El reto formaba parte de su serie personal en la que realiza una dominada más cada día, un esfuerzo que capturó la atención de su creciente audiencia. Sin embargo, esta vez, el escenario elegido llevó las cosas a otro nivel.

En el primer video, de una serie de cuatro, Gerónimo comienza explicando cómo se llevará a cabo de desafío. “Nos vinimos al río Tárcoles, que está repleto de cocodrilos esperando por comer. Trajimos una barra para ponerla en el puente y que sobresalga, así puedo hacer las dominadas del día con los cocodrilos abajo. Es exactamente lo que quiero hacer”, explicó en el video.

Luego, mientras se preparaba el escenario, que además de cámaras y la barra, contaba con cientos de personas observando el espectáculo a su alrededor, manifestó que era su sueño y que pensaba cumplirlo en Costa Rica.

La intervención de la policía

Arias publicó un segundo video mostrando el inicio de su desafío. Estaba decidido a realizar 238 dominadas sobre los cocodrilos, el número correspondiente a su reto del día.

Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando la policía local intervino, exigiéndole que subiera del puente después de haber completado las primeras 160 ejecuciones.

La autoridad no solo detuvo su desafío, sino que también le pidió que dejara de lado lo que consideraron una “payasada”, dada la peligrosidad de la situación. Además, el oficial le reprochó que estaba exponiendo a la gente a ver algo fuera de lugar.

Reacciones de los seguidores

El intento de Gero no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente expresaron su preocupación en los comentarios de sus publicaciones. Muchos le pidieron que reconsiderara sus desafíos extremos y que no arriesgara su vida por el contenido. Comentarios como “Esto ya es irresponsable Gero, no banco”, “El reto se le está yendo de las manos” y “¡Nah, ya esto es demasiado! No vale que arriesgues tu vida, con que hagas las dominadas nos basta”, inundaron su perfil.

A pesar de las críticas, Arias defendió su postura en otros videos, insistiendo en que disfruta de estos retos y aclarando que su intención no es alentar a otros a imitarlo. “Ustedes no lo hagan”, recomendó. Además, desafiante, aseguró que volvería a intentar completar el mismo reto en el futuro, decidido a cumplir su “sueño”.

Este intento fallido volvió a encender la discusión sobre hasta dónde deben llegar los desafíos extremos y la responsabilidad que tienen los influencers en las redes sociales. Más allá de la hazaña en sí, este episodio marca la necesidad de implementar medidas de seguridad al realizar actividades en entornos peligrosos.

LA NACION