Latino trabajó 5 años en EE.UU., envió sus ahorros a sus padres para que se lo guarden, pero ellos se lo gastaron

Un hondureño que vive en Estados Unidos se hizo viral en TikTok luego de narrar una triste historia de la cual fue protagonista y principal damnificado. El joven, que suele crear contenido sentado dentro de su vehículo, contó que les había enviado dinero a sus padres durante más de cinco años y sorprendió a todos al explicar qué fue lo que hicieron con esos dólares.

El video se encamina a las cuatro millones de reproducciones en TikTok TikTok

El migrante latino, que en esa red social se identifica como @yairmiranda123, logró captar la atención de millones de usuarios y su anécdota generó miles de interacciones. “Yo confié en ellos, en mi papá y en mi mamá, para que tuvieran todo mi dinero allá en mi país”, comenzó el relato, mientras se filmaba comiendo pollo. En este sentido, el joven comentó que ya lleva cinco años trabajando en Estados Unidos y que había decidido volverse a vivir a Honduras. “Llamé a mis padres para decirles que voy a regresar”, señaló.

Fue en ese momento en el que su padre comenzó a interrogarlo para entender el motivo que lo llevó a tomar esa medida. “Les dije que este sería mi último año en EE.UU. porque ya hice lo que tenía que hacer: ya compré mi terreno y con todo el dinero que les envié pensaba poner mi negocio, comprar gallinas y vivir tranquilo allá”, continuó.

El rubro de jardinería oferta empleos a los que se puede acceder a Estados Unidos con la visa H-2B trabajadores temporales no agrícolas Freepik

La inesperada revelación de sus padres: ¿qué hicieron con su dinero?

En ese momento, el padre del joven hondureño lo interrumpió para darle una noticia que nunca habría esperado. “Mi papá me dijo que no me vuelva, que allá iba a ir a aguantar hambre”, dio Yair Miranda. Acto seguido, el progenitor le reveló que ya no quedaba nada del dinero que él le había enviado para que le guarde, porque se lo había gastado con su madre. “Todo lo que tienes es el terreno ese que compraste allá”, le dijo a su hijo. “Me da una gran tristeza”, concluyó, antes de cortar la grabación.

Las reacciones en las redes sociales

El video causó furor y en poco más de dos días ya superó las 3,6 millones de reproducciones en TikTok, con más de 190 mil me gusta y miles de comentarios. Cientos de usuarios dejaron su mensaje de apoyo para el joven latino que se mostró claramente afligido y lo motivaron a volver a ahorrar. Además, la mayoría le dio el polémico consejo de no volver a confiar en sus padres y de no enviarles más dinero.

Algunos usuarios compartieron historias propias o de conocidos que, al igual que el joven del video, enviaron sus ahorros a sus familias y luego descubrieron que habían sido malgastados. “Es un gesto hermoso, pero hay que ser cauteloso. Asegúrate de que tu sacrificio no sea en vano”, recomendó una de las personas.

La realidad del trabajo migrante en parte de Estados Unidos

Días atrás se viralizó un video que da una pequeña impresión de lo que es la situación laboral de los migrantes en Estados Unidos. Un empresario aseguró que ellos contratan extranjeros porque no hay estadounidenses que apliquen a los puestos vacantes. “Recibo a muchas personas que vienen a quejarse porque contrato inmigrantes”, señaló Shay Myers.

“Nosotros contratamos a muchos mexicanos para ayudarnos aquí en el rancho. Si no fuera por ellos, estaríamos en problemas. Pero lo que no sabe la gente es que nosotros tomamos extranjeros con la visa H-2A y por eso hay una multa que tenemos que pagar”, completó el empresario, con lo que quiso dar una perspectiva de que el trabajo en ese país es un reto tanto para los empleadores como los empleados.

LA NACION