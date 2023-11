escuchar

En el extremo opuesto del mundo, desde hace al menos 12 horas, Javier Milei es uno de los nombres más mencionados en los medios internacionales y también es tendencia en redes sociales. Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el representante del partido La Libertad Avanza, se convirtió en el presidente de la Argentina para el período 2023-2027 y derrotó en el balotaje a Sergio Massa, el candidato del oficialismo, con 11 puntos de diferencia.

En el contexto de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina, en agosto pasado, el mundo ya hablaba del libertario y The Economist se encargó de describirlo en un perfil. En un artículo, destacó la estrategia de Milei para “canalizar la frustración de muchos argentinos ante la disfunción económica crónica de su país”.

Javier Milei saluda a sus partidarios después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 19 de noviembre de 2023 LUIS ROBAYO - AFP

Según la publicación con sede en Londres, desde hace muchos años, los argentinos ahorran en dólares y dejan de lado la figura del peso, su moneda nacional. Con un el billete americano en constante fluctuación en el cono sur del mundo y la agresividad impositiva que existe en el país para los empresarios, las propuestas de este libertario se vuelven atractivas que, por ser tan radicales, el ahora presidente electo las llama “plan motosierra”.

El libertario se presenta como un “outsider” e insulta a lo que él llama “la casta política”, explicaba The Economist, al mismo tiempo que sostiene que no se ha peinado el pelo desde los 13 años y que vive con cinco perros de raza mastin, cuatro de ellos con nombres de economistas.

“Milei quiere dolarizar la economía, aunque los detalles de su plan no están claros. Promete recortar drásticamente el gasto, levantar los controles de divisas y precios y ‘dinamitar’ el Banco Central. Estas políticas parecen haber eclipsado propuestas más controvertidas, como prohibir el aborto, permitir a los argentinos portar armas libremente y legalizar el mercado de órganos humanos”, planteaba el medio inglés.

Ahora, a menos de 24 horas de resultar electo, ya anunció sus primeras medidas, como privatizar a la empresa argentina de energía YPF y medios de comunicación como TV Pública, Radio Nacional y Télam. “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, sostuvo el futuro presidente.

El apoyo de Trump y Musk

Por otra parte, tras conocerse la victoria del economista, políticos como Donald Trump lo felicitaron a través de sus redes sociales. “Make Argentina Great Again” (en español, “Hagamos que Argentina sea grande otra vez”), escribió el expresidente de Estados Unidos en su cuenta en X (antes Twitter).

Donald Trump sobre el triunfo de Javier Milei

Personalidades fuera del espectro político, como Elon Musk, también opinaron sobre la victoria de Milei a través de X. “Prosperity is ahead for Argentina”, que se traduce al español como “Hay prosperidad para la Argentina”. No es la primera vez que el multimillonario también dueño de Tesla opina a favor del libertario.

El mensaje de Elon Musk tras la victoria de Javier Milei en la Argentina X/@elonmusk

En septiembre, Milei fue entrevistado por Tucker Carlson, periodista norteamericano que durante más de una década estuvo en las pantallas de Fox. Luego de que Musk compartiera la entrevista en sus redes sociales, fue reproducida millones de veces.