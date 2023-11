escuchar

Estados Unidos comprende un extenso territorio en donde desde hace muchos años se ha recibido a personas originarias de otras partes del mundo. Sin embargo, algunas de sus entidades han destacado por incluir una mayor población de estas comunidades. Un nuevo estudio dio a conocer cuáles son los estados norteamericanos con más inmigrantes ilegales, entre los que resaltan California y Texas.

La población de inmigrantes no autorizados en EE.UU. alcanzó los 10,5 millones en 2021, de acuerdo con Pew Research Center, un banco de datos no partidista que informa sobre tendencias obtenidas a través de encuestas de opinión pública, investigaciones y análisis. La organización advierte que “las nuevas estimaciones no reflejan los cambios que se han producido desde que los encuentros de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México comenzaron a aumentar en marzo de 2021″, cuando han alcanzaron niveles históricos.

California es el estado norteamericano con más migrantes ilegales Pexels / Vision plug

El listado

El estudio dio a conocer que el número de inmigrantes con estatus no legal que vivían en Estados Unidos en 2021 se mantuvo por debajo de su máximo de 12,2 millones de 2007. Los estados norteamericanos que destacaron por tener una mayor población de inmigrantes ilegales, en 2021, fueron:

California (1,9 millones)

Texas (1,6 millones)

Florida (900.000)

Nueva York (600.000)

Nueva Jersey (450.000)

Illinois (400.000)

Pew Research Center indica que estos estados han tenido consistentemente la mayor cantidad de inmigrantes no autorizados desde 1990, y antes. Al mismo tiempo, dicha población se ha vuelto menos concentrada geográficamente. En 2021, estas seis entidades albergaban al 56% de dichas comunidades en el país, frente al 80% en 1990.

Texas se colocó como el segundo estado con mayor población de inmigrantes no autorizados austintexas.gov

La organización también explica que aunque en la mayoría de los estados de EE.UU. la población de migrantes ilegales se mantuvo estable entre 2017 y 2021, cuatro entidades experimentaron cambios significativos, ya que Florida y Washington registraron aumentos, mientras que California y Nevada tuvieron disminuciones.

De dónde llegan los migrantes ilegales a Estados Unidos

El país de nacimiento más común de migrantes con estatus no legal es México. Sin embargo, la organización menciona que la población de inmigrantes no autorizados procedentes de ese país se redujo en 900 mil 2017 a 2021, hasta llegar a los 4,1 millones. Asimismo, se registraron aumentos de casi todas las demás regiones del mundo, como: América Central, el Caribe, América del Sur, Asia, Europa y África.

El informe de Pew Research Center también revela que el número total de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos procedentes de países distintos de México ha mostrado un crecimiento. En 2021, era de 6,4 millones, 900 mil más que en 2017. Los mayores aumentos se produjeron en América Central (240 mil) y el sur y este de Asia (180 mil).

Después de México, los países de origen con mayor población de migrantes ilegales en EE.UU., en 2021, fueron:

El Salvador (800.000)

India (725.000)

Guatemala (700.000)

Honduras (525.000)

El estudio destaca que tres países centroamericanos (El Salvador, Honduras y Guatemala) representaron 2,0 millones de migrantes con estatus no legal en Estados Unidos en 2021; mientras que Venezuela fue el país de nacimiento de 190 mil inmigrantes no autorizados estadounidenses en 2021, población que experimentó un crecimiento particularmente rápido, de 55.000 en 2007 a 130 mil en 2017.