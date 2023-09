escuchar

Desde pequeño, José Hernández Moreno tuvo claro que su sueño era ser astronauta. Para ello, este estadounidense de raíces mexicanas abandonó el campo para viajar al espacio. Aunque se trata de un anhelo popular entre los chicos, sabía que debía trabajar muy duro para hacerlo realidad. “Imagínese a un niño de diez años que vive en una de las peores zonas de Stockton, California, mirando una vieja televisión con tecnología de tubos, con la antena en forma de oreja de conejo y el tejido obligatorio de la abuela en la parte inferior”, compartió el ingeniero de la NASA, que ahora está retirado, en una reciente entrevista de People.

La vida de Hernández genera tal admiración, que fue llevada a la pantalla en una inspiradora película titulada A Million Miles Away (A millones de kilómetros), donde el actor Michael Peña interpreta el papel de ese joven. La producción se estrenó este 15 de septiembre en la plataforma Amazon Prime Video. “Le digo a la gente que deben tener ese gen de perseverancia para seguir intentándolo, creer en sí mismos y seguir mejorando cada vez que fallen”, señaló el astronauta sobre su propia trayectoria.

El ingeniero de la NASA, José Hernández Moreno, junto a su padre, Salvador Hernández @astrojosehernandez / Instagram

¿Quién es José Hernández?

Hernández nació en French Camp, California, fruto de la unión de Julia Moreno y Salvador Hernández, este último originario del pueblo La Piedad, Michoacán. Los dos son inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Cuando era chico, solía trabajar en el campo con su familia en la cosecha de frutillas y pepinos y aprendió a hablar inglés cuando tenía 12 años.

A pesar de su situación socioeconómica, sus padres siempre lo animaron a estudiar y, con los años, logró matricularse en la Universidad del Pacífico. Su pasión la supo enseguida y se sumergió en el mundo de la ciencia y la ingeniería eléctrica, con una maestría en la Universidad de California en Santa Bárbara. Sin embargo, sus logros no llegaron con facilidad. Antes de ser entrar a la NASA, fue rechazado 11 veces, de acuerdo con People. En 2007 marcó un hito en su vida cuando la administración lo seleccionó como parte del Grupo 19, lo que lo llevó a cumplir su sueño de viajar al espacio en la misión STS-128.

José Hernández tiene cinco hijos, uno de ellos sigue sus pasos en la ingeniería espacial @astrojosehernandez / Instagram

El astronauta mexico-estadounidense de ahora 61 años tiene mucho qué decir y la película dejará ver su lado más íntimo y humano. “Recuerdo la primera vez que me desabroché el cinturón de seguridad y experimenté la gravedad cero... Estaba haciendo mi mejor personificación de Superman mientras flotaba hacia la cubierta central”, expresó al medio referido. “Lo que me pareció hermoso es que no se podía distinguir dónde terminaba Canadá y empezaba Estados Unidos, no se podía decir dónde terminaba Estados Unidos y comenzaba México, y dije: ‘Dios mío, tuve que salir de este mundo para darme cuenta de que las fronteras son conceptos creados por los humanos y diseñados para separarnos’. Si podemos darles la oportunidad a nuestros líderes mundiales de tener este mismo momento, les garantizo que no tendríamos los problemas que tenemos”, agregó.

Julio, el hijo mayor de José Hernández, cursó el doctorado en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Purdue @astrojosehernandez / Instagram

En 2006, el astronauta fue laureado con un doctorado honoris causa por parte de la Universidad del Pacífico por su admirable trayectoria. También colaboró en el Livermore National Laboratory para una nueva herramienta para la detección temprana del cáncer de pecho.

La NASA colaboró con la película

La agencia espacial estadounidense aportó sus conocimientos técnicos e imágenes para la realización de la cinta biográfica del astronauta: “José, un astronauta latino, es uno de los muchos profesionales de distintos orígenes que han contribuido a nuestra labor de explorar los secretos del universo en beneficio de todos”, dijo Elaine Ho, directora de diversidad de la sede central de la NASA en Washington: “Es una inspiración para individuos de todos los orígenes”.

