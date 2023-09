escuchar

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que ese país no tiene planes de renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Nicaragua. A pesar de los intentos de los nicaragüenses por convencer al gobierno de abrir nuevamente esa iniciativa, el funcionario precisó que por ahora no se considera hacerlo, sin descartar la posibilidad en el futuro.

En los últimos años, la administración encabezada por el presidente Joe Biden ha recibido cientos de críticas por la expulsión de miles de personas de EE.UU. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para que se estime una reapertura, declaró Mayorkas el lunes, según El Nuevo Herald: “No tenemos ninguna intención en este momento de volver a designar a Nicaragua para el TPS. Eso no quiere decir que no revisemos continuamente las condiciones del país, y cualquier país que sea un foco de estudio en razón de las condiciones allí. Así que eso es algo que siempre está en marcha”.

El TPS les permite a los migrantes de algunos países permanecer en EE.UU. y obtener una autorización de trabajo Pixabay

Cabe destacar que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció recientemente que extendería la designación para nicaragüenses hasta 2025. No obstante, eso significa que solo quienes tengan el TPS podrán quedarse más tiempo.

La decisión impactó inmediatamente en los activistas que esperaban una medida distinta por parte del gobierno estadounidense. Bertha Sanles, organizadora comunitaria nacida en Nicaragua del American Friends Service Committee en el sur de Florida, fue una de las primeras en reaccionar. “Como nicaragüense, me siento profundamente decepcionada al ver que para esta administración la situación que atraviesa mi país no es suficiente”, constató para el medio citado.

Desde su perspectiva, que Mayorkas hubiese ignorado todos los pedidos de apoyo que se le hicieron, fue decepcionante: “Si se extendió el TPS existente, es porque esta administración reconoce que hay un problema”. En los últimos meses, varios grupos de extranjeros ubicados en el sur de Florida enviaron todo tipo de postales, cartas, firmas y hasta se hicieron varias conferencias de prensa dirigidas al funcionario. Incluso algunos políticos se unieron a la causa, como la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y las representantes estadounidenses María Elvira Salazar, Debbie Wasserman Schultz, Frederica Wilson y Sheila Cherfilus-McCormick.

¿Qué es el TPS y quiénes pueden ser designados?

El Departamento de Seguridad Nacional puede designarle el estatus TPS a los ciudadanos de un país extranjero si las condiciones de esa nación no son seguras y, por lo tanto, la persona no puede regresar. Durante el período fijado, los beneficiarios no pueden ser deportados de EE.UU. y también tienen la opción de solicitar su documento de autorización de empleo, así como de autorización de viaje.

Con el TPS los extranjeros pueden permanecer legalmente en EE.UU. Unsplash

En el caso de los nicaragüenses que pueden hacer una reinscripción a esta protección, solo son quienes ya tenían el estatus previamente. Los beneficiarios deberán registrarse de nuevo a partir del 6 de noviembre de 2023 y hasta el 5 de enero de 2024. Así, podrán permanecer en territorio estadounidense en un período adicional del 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025.

